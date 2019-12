Emanuele Iannetti: «Ericsson Italia pronta a scattare grazie al 5G» L’azienda si lascia alle spalle la ristrutturazione e punta a una stagione di crescita di Andrea Biondi

Emanuele Iannetti, amministratore delegato di Ericsson Italia

Quello che sta per iniziare sarà l’anno dello sviluppo «massivo» del 5G. Da qui un’equazione che per l’ad Ericsson Italia, Emanuele Iannetti, è fin troppo semplice: «Il 2020 per noi sarà l’anno della crescita, in cui l’azienda, che ha chiuso il pregresso e non ha in essere procedure con esuberi, potrà puntare a crescere».

Il tutto sfruttando la killer application del momento per i vendor di infrastrutture: il 5G. Emanuele Iannetti, 52 anni, romano, è da metà maggio alla guida di Ericsson Italia e responsabile dell’area Sud Est Mediterraneo. Una posizione in cui è arrivato in un anno che per il gruppo sta rappresentando un punto di svolta con crescita dei ricavi e bilancio che dopo aver rivisto l’utile nel primo e secondo trimestre è tornato in rosso nel terzo, ma solo per un accantonamento a copertura di un’ammenda negli Usa. È proprio di qualche giorno fa la notizia del patteggiamento su accuse, per vecchie gestioni, di corruzione in 5 Paesi.

Va detto che il titolo sta chiudendo un 2019 positivo, in miglioramento a ieri del 6,52% da inizio anno e con una capitalizzazione di mercato di 26,4 miliardi di euro. L’azienda ha comunque rivisto al rialzo sia il fatturato 2020 (230-240 miliardi di corone svedesi rispetto alle 210-220 precedenti) sia i margini operativi (12-14% al 2022 rispetto al 12% previsto in passato). Per quanto riguarda l’Italia, dice Iannetti in questa intervista al Sole 24 Ore, «trovo estremamente significativo il passaggio del contratto di espansione, firmato un mese fa con ministero del Lavoro e sindacati».

Secondi nel settore dopo Tim.

Esatto. Grazie a questo innovativo ammortizzatore sociale sperimentale a partire dall’1 gennaio garantiremo almeno 30 assunzioni di giovani e percorsi di formazione per oltre 1.500 addetti sui 3mila dell’intero gruppo in Italia.

Certo, Ericsson in Italia ha passato anni bui. Tutto alle spalle?

C’è stato inevitabilmente un periodo di transizione in questi anni, con un riorientamento in linea con la strategia globale, che è stata quella di concentrarsi sul core business delle reti e dei servizi per gli operatori. C’è poi un aspetto particolare che va considerato