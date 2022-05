Embargo petrolio russo, la Ue ostaggio delle condizioni di Orbán

Nel caso di Budapest, il discorso è chiuso sul nascere. Il portavoce del governo unghese, Zoltan Kovacs, ha dichiarato che l’Ungheria importa l’85% del suo gas e il 65% del suo petrolio dalla Russia. Non meraviglia che il governo di Orban non si sia mai mostrato intenzionato ad allentare il legame con il Cremlino, adeguandosi subito al pagamento in rubli richiesto da Mosca e remando contro i vari pacchetti ritorsivi dei partner comunitari. L’ultimo niet è arrivato proprio sull’embargo al petrolio, un veto che rischia di congelare l’offensiva dei vertici Ue.

La proposta della Commissione deve passare per il via libera all’unanimità dei 27 e basta un parere discorde, come quello di Budapest, a ostacolare la procedura. I vertici Ue avevano già riservato un occhio di riguardo per i Paesi più esposti alle forniture russe, ipotizzando per Slovacchia e la stessa Ungheria un margine aggiuntivo di due anni per affrancarsi dal petrolio russo, al 2024 contro il dicembre 2022. Non è bastato.

Il condono richiesto da Orbán e la ricerca di un compromesso

Il ministro delle Finanze tedesco, Robert Habeck, ha accusato fra le righe Orbán di agire in maniera ricattatoria, barattando il via libera di Budapest con una sorta di condono sulle varie misure punitive Ue contro l’Ungheria. La prima wish list attribuita al governo ungherese sembra dargli ragione.

Nel dettaglio, Budapest avrebbe chiesto di sbloccare i fondi di Next Generation Eu, oggi negati per le violazioni dello Stato di diritto contestate a Budapest; l’interruzione dell’articolo 7, la procedura di infrazione avviata contro il governo magiaro; la rimozione dello stesso «meccanismo di condizionalità», la procedura che vincola la ricezione dei fondi al rispetto dei principi Ue; una linea di credito verso la Bce.

Anche senza la «lista» accreditata a Orbán, Budapest sta tenendo sotto scacco la discussione e potrebbe ottenere delle concessioni di peso. Una delle ipotesi sul tavolo è che l’embargo petrolifero si applichi esclusivamente alle importazioni via mare, risparmiando quelle veicolate dagli oleodotti: una misura concepita ad hoc per favorire l’afflusso energetico in Ungheria, paese che si rifornisce di greggio soprattutto con l’oleodotto Druzhba.