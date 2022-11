Embargo al petrolio russo vicino, ecco perché il prezzo è ai minimi dell’anno

4' di lettura

Petrolio russo fuori gioco tra meno di una settimana in Europa, eppure il prezzo del barile non si scalda. Al contrario. In vista dell’embargo – che per il greggio entrerà in vigore il 5 dicembre – le perdite si sono accentuate, fino a cancellare del tutto i rincari accumulati nel corso del 2022, segnato dalla guerra in Ucraina e dalle sanzioni contro Mosca.

Il Brent per dicembre è affondato fino a 80,64 dollari nella seduta di lunedì 28 novembre (salvo...