Emergenti, 900 milioni di dollari per la corsa ai rendimenti

Mentre molti degli emittenti europei stanno sperimentando un ciclo di tassi negativi, il Sud Africa è in grado di offrire rendimenti pari al 5,25% e al 6,125% per i titoli in euro con scadenza a 10 anni e 30 anni. Una tendenza che potrebbe confermarsi nelle prossime settimane con nuove emissioni provenienti dai paesi mergenti dal momento che i rendimenti sono ancora sufficientemente alti per attirare l'interesse degli investitori e il costo per gli emittenti è relativamente basso.



I trader non si lasciano scappare questa ondata di emissioni a prezzo contenuto per questi bond, in controtendenza rispetto a quanto sta succedendo in Europa. Non è un caso che in poche settimane gli investitori hanno fatto affluire 900 milioni di dollari nei fondi obbligazionari sui mercati emergenti mettendo in atto una corsa affannata ai rendimenti, secondo Bank of America Merrill Lynch, mentre i sottoscrittori di obbligazioni in dollari sono sulla strada di chiudere l'anno con rendimenti a due cifre, secondo l'indice Bloomberg Barclays dei bond dei paesi emergenti, Cina e Usa permettendo.