Su quali Borse emergenti suona l’allarme dei tassi Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il 2022 potrebbe essere un anno agitato da venti contrari per le Borse dei Paesi emergenti. Le raffiche arriverebbero con i rialzi dei tassi di interesse negli Stati Uniti (il mercato ne stima quattro): l’aumento dei tassi Usa, infatti, è sempre negativo per le attività finanziarie delle aree in via di sviluppo, dove Stati e imprese si indebitano in dollari e subiscono il rincaro della valuta e degli interessi americani.

I Paesi più vulnerabili e quelli più protetti

Però l’impatto non è uniforme. Secondo Patrick Zweifel, chief economist di Pictet...