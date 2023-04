Emergenza acqua, in Italia perso il 20% delle risorse idriche

Tra siccità e temperature elevate

A ridurre la disponibilità delle riserve idriche, utilizzate sia per usi civii sia per quelli agricoli e industriali, sia il deficit delle precipitazioni, e quindi la siccità, e le elevate temperature. «I nostri studi hanno già da tempo evidenziato un aumento statisticamente significativo della percentuale del territorio italiano soggetto a condizioni di siccità estrema su scala temporale annuale». Dai ricercatori poi anche un altro aspetto: «Le analisi sul bilancio idrico nazionale, condotte dall’Istituto in collaborazione con l’Istat, hanno inoltre evidenziato il ruolo significativo dei prelievi di acqua dai corpi idrici che, anche in anni non siccitosi e con larga disponibilità di acqua superiore alla norma, possono determinare condizioni di stress idrico. Ciò è avvenuto per l’Italia, ad esempio, nell’estate del 2019».

Il ricercatore

«Quello a cui stiamo assistendo è una conseguenza dei cambiamenti climatici e, in particolare, del loro impatto sul ciclo idrologico e sulla disponibilità di risorsa idrica - commenta Stefano Mariani ricercatore Ispra - . Occorre che vengano messe in campo efficaci azioni di mitigazione delle pressioni antropiche, sia sul versante della riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra sia su quello di uso e gestione della risorsa idrica in un’ottica di adattamento e sostenibilità. In caso contrario, la situazione non potrà che peggiorare». Tuttavia, sottolinea il ricercatore «è bene sottolineare, che l’efficacia delle azioni di mitigazione dipende dall’acquisizione di un quadro conoscitivo solido, dettagliato e puntuale alle diverse scale spazio-temporali sullo stato quali-quantitativo della risorsa idrica, sui prelievi, sulla restituzioni di acqua ai corpi idrici, e sulla disponibilità di risorsa idrica per gli ecosistemi».

Laghi e fiumi in buona salute

Quanto allo stato dei luoghi, a leggere il rapporto emerge che «è buona la situazione dello stato ecologico delle acque superficiali interne di fiumi e laghi». E, in base alle prime analisi «oltre il 43 per cento dei corpi idrici raggiunge l’obiettivo di qualità buono e superiore, mentre si raggiunge lo stato chimico buono per il 77 per cento. Diminuisce, arrivando al 10 per cento, la percentuale dei copri idrici ancora in stato sconosciuto quindi non ancora analizzati sia per l’ecologico che per il chimico».

Acque di transizione e sottosuolo

Rispetto ai precedenti sei anni, nel periodo 2016-2021 si riduce anche la percentuale delle acque di transizione (le acque che si trovano in prossimità di una foce di un fiume, parzialmente di natura salina, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce) e marino costiere, ancora non classificate.

C’è poi l’aspetto legato al sottosuolo, dove «è buono lo stato chimico del 70% dei corpi idrici sotterranei nel periodo 2016-2021, valore in aumento rispetto al 58 per cento dei sei anni precedenti».