Emergenza ambiente e pandemia, difficile equazione da risolvere

Insomma, con la crisi da Covid-19 che morde, l’emergenza climatica potrebbe passare in secondo piano. Se ciò avvenisse, sarebbe un azzardo. Lo Special Report 2018 sul «Global Warming» dell’Ipcc (Onu) pone a 15-20 anni la probabilità di aumento di 1,5 gradi della temperatura media del pianeta. La Terra brucia! Adesso.

Significativa, al riguardo, è la lezione che ci consegna la storia dell’attuale pandemia. Questa infatti non nasce dal nulla e non giunge inattesa. La natura ha fatto diverse prove generali prima di sferrare l’attacco decisivo. Tra il 1980 e il 2013 ci sono state circa 12mila epidemie che hanno colpito 44 milioni di persone. Il rischio di pandemie planetarie è entrato in numerosi studi internazionali ma è sempre rimasto fuori dalle politiche economiche globali.

Perché abbiamo ignorato queste analisi e al manifestarsi della pandemia da Covid-19 non ne abbiamo riconosciuto subito la gravità? Qui entra in scena la dinamica collettiva di fronte ad un cambiamento epocale: ignorare, negare, minimizzare, esorcizzare, esitare per timore degli effetti ed infine, solo quando ogni altra opzione appare inutile, contrastare tardivamente. Una sequenza ben presente nella grande banca dati della storia. Ce lo ricorda Jared Diamond in Collasso: come le società scelgono di vivere o morire. La lezione che ne trae è chiara: alle grandi sfide sopravvivono solo le civiltà in grado di superare le inerzie degli interessi più radicati, cambiando per tempo le gerarchie di valore. Anche a costo di scandalizzare i sacerdoti del tempio!

In conclusione, abbiamo un auspicio, un obbligo e una speranza.

L’auspicio è che l’attuale sofferenza aiuti a riconoscere l’emergenza climatica. Diceva Jung: «Non c’è presa di coscienza senza dolore». L’obbligo è quello di promuovere un rapido e profondo ribilanciamento di valori, necessario a risolvere la triplice sfida dinanzi a noi (crisi, pandemia e clima). Futuro, tempo, merito, equilibrio sociale, sviluppo sostenibile, solidarietà, sono categorie che devono trovare posto accanto a quelle che, pur meritevoli, hanno fin qui saturato e distorto tutto lo spazio disponibile. La speranza è che ci sia una risposta rapida, efficace e solidale dell’Ue per affrontare tutte e tre le emergenze, inserendole nel binario della quarta rivoluzione industriale e del green deal. Sarà necessario calibrare bene l’onere complessivo degli interventi tra Ue, Stati nazionali e mercato, valorizzando il contributo degli investitori istituzionali quale nuovo corpo intermedio, cerniera tra pubblico e privato e catena di trasmissione dei principi di investimento responsabili dell’Onu (Esg).