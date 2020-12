Emergenza carceri: meno “Relitti”, più persone Il libro “Dei relitti e delle pene” di Stefano Natoli è in libreria per i tipi di Rubbettino di Andrea Carli

Il libro “Dei relitti e delle pene” di Stefano Natoli è in libreria per i tipi di Rubbettino

4' di lettura

La domanda è di quelle “da un milione di dollari”, si direbbe, se non fosse che in questo caso non sono in gioco banconote ma qualcosa che vale- o dovrebbe valere – molto di più. Volti, nomi e cognomi, emozioni. E storie, quelle delle tante, troppe persone che vivono nelle carceri italiane in condizioni spesso disumane. «La galera è sempre e comunque la risposta giusta per punire chi sbaglia – ci si chiede - o questa soluzione non andrebbe considerata una sorta di extrema ratio, un qualcosa a cui ricorrere solo per i detenuti più pericolosi?».

Detta in altri termini: è proprio impossibile adottare un punto di vista diverso, e inserire nella riflessione la variabile che esistono delle alternative concrete ai 190 istituti di pena che sorgono nel nostro Paese? Sanzioni sostitutive come la libertà controllata, i lavori socialmente utili, la pena pecuniaria sostitutiva.

Loading...

Corte europea dei diritti dell'uomo

È proprio questa la domanda a cui, in un contesto che vede l'Italia Paese condannato in più occasioni dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per trattamenti “disumani e degradanti”, peraltro in una fase come quella attuale in cui l'emergenza sanitaria Covid-19 fa sì che il distanziamento sociale risulti determinante per il contenimento dei contagi e la tutela della salute delle persone (si pensi all'esplosione della protesta nelle carceri fra il 7 e il 9 marzo in decine di strutture penitenziarie), è proprio questa la domanda si diceva alla quale intende rispondere Stefano Natoli con il libro “Dei relitti e delle pene” (“Sottotitolo: Giustizia, giustizialismo, giustiziati. La questione carceraria fra indifferenza e disinformazione”).

Leggi anche Pena di morte, delitto di giustizia

Un libro scritto, è bene metterlo subito in evidenza, da un giornalista, ricorso alla cassetta degli attrezzi del mestiere, a cominciare dalla cara vecchia abitudine di fare delle domande per avere delle risposte, per trarre dalla sua esperienza di volontario in un istituto penitenzario milanese, impegnato ogni giorno ad aiutare chi ha sbagliato, delle chiavi di lettura che possono essere utili a una collettività che troppo spesso considera la questione carceraria come qualcosa che sì esiste ma che alla fine si può anche trascurare, essendo un problema, quello dell'umanità reclusa, che in fin dei conti c'è sempre stato, e fin quando questi ultimi rimangono ai margini della società beh, non è un grande problema.

«Chi scrive – chiarisce Natoli - è convinto di andare in carcere per ribadire a chi ha fatto scelte sbagliate – per sé e per gli altri – che esiste un modo diverso di affrontare le difficoltà che la vita ci presenta; un modo che non prevede il ricorso più o meno sistematico al crimine e alla violenza, ma un impegno costante e laborioso a sviluppare le proprie capacità, per poi metterle a disposizione dell'intera comunità, rispettando, sempre e comunque, i diritti del prossimo».