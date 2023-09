Emergenza casa: in difficoltà 1,5 milioni di nuclei familiari, in 400mila nelle liste d’attesa

Sullemergenza abitativa a Milano è intervenuto anche Pierpaolo Forello, presidente di UniAbita, la più grande cooperativa di abitanti in Italia con sede a Cinisello Balsamo. «L’area metropolitana può vantare una buona offerta abitativa. La continuità urbana con il capoluogo e allo stesso tempo la presenza di storiche comunità locali ne fanno una realtà tutt'altro che desolata dove si abita solo per dormire. Dobbiamo continuare ad investire sulla coesione sociale, fare conoscere di più e meglio le cooperative come modello di costruzione di comunità. Fare in modo che lo spostamento di residenti da Milano, obbligati dai costi dell'abitazione, diventi ricchezza per le comunità locali attraverso partecipazione e coesione».



