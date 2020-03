Emergenza coronavirus, da Caltagirone un milione di euro per gli ospedali romani La famiglia dell’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone ha deliberato un sostegno a favore del Policlinico Gemelli e dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Celestina Dominelli

Un milione di euro per i due ospedali romani schierati in prima linea nel fronteggiare l’emergenza coronavirus a Roma. A metterlo in pista è la famiglia dell’imprenditore capitolino Francesco Gaetano Caltagirone la cui donazione si aggiunge alle tante iniziative che in queste ore sono arrivate da privati e aziende dell’intera penisola con l’obiettivo di sostenere la lotta contro l’epidemia da Covid-19. Un contributo concreto, dunque, a sostegno degli sforzi del personale sanitario e delle strutture ospedaliere della capitale.

Un milione di euro per il Policlinico Gemelli e lo Spallanzani

La famiglia Caltagirone ha così deciso di donare 500mila euro, per il tramite di Immobiliare Caltagirone (Ical), società personale della famiglia, al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, mentre il consiglio di amministrazione del gruppo guidato Francesco Gaetano Caltagirone ha deliberato una donazione di 500mila euro a favore dell’ Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

Caltagirone: un sostegno agli sforzi del personale sanitario

«In questo momento di difficoltà per il Paese - ha spiegato il numero uno Caltagirone - anche il mondo produttivo deve fare la sua parte. Abbiamo, per questo, ritenuto opportuno sostenere gli sforzi che il personale sanitario sta facendo in questi giorni con una donazione a favore delle due strutture romane impegnate in prima linea nel contenimento dell’emergenza coronavirus. Questo gesto vuol essere anche un ringraziamento a medici, infermieri e ricercatori per quello che stanno facendo per tutti noi e non esaurirà il nostro sostegno e il nostro impegno per la città».

