Emergenza coronavirus, ecco le regole per la ripresa delle attività produttive nella fase 2 Le parti sociali hanno aggiornato il protocollo del 14 marzo: tampone nelle aree più a rischio, l’uso della mascherina per assicurare il distanziamento tra lavoratori di Giorgio Pogliotti

2' di lettura

Tampone a tutti i lavoratori nei cicli produttivi in cui sia difficile il rispetto del distanziamento, per prevenire nuovi focolai nelle aree maggiormente a rischio. Con interventi di sanificazione straordinaria delle aziende in cui si sono registrati casi sospetti, prima della riapertura. Ed una riorganizzazione degli spazi e degli orari di lavoro per evitare assembramenti. Attraverso la valutazione dei rischi saranno individuati i dispositivi di protezione individuale più idonei, prevedendo l’utilizzo della mascherina chirurgica per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni.

Lavoro a distanza per prevenire contagi

Sono alcune delle indicazioni operative concordate dalle parti sociali , che dopo una lunga trattativa in videocollegamento con i ministri Nunzia Catalfo (lavoro) e Stefano Patuanelli (Sviluppo economico) hanno aggiornato il protocollo del 14 marzo con le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 nei luoghi di lavoro, in vista della “fase 2” di riavvio dell’attività produttiva.

Anche nella fase di progressiva riattivazione delle produzioni, il lavoro a distanza viene indicato come lo strumento utile in chiave di prevenzione dei contagi. Decisivo è il rispetto del principio del “distanziamento sociale”, che nei nei luoghi di lavoro si traduce nel riposizionamento delle postazioni lavorative, introducendo barriere di separazione con pannelli in plexiglas o mobilio, o ricavando spazi da uffici inutilizzati (come le sale riunioni, dal momento in cui si prevede il ricorso di norma a riunioni in videoconferenza).

Orari differenziati nei luoghi di lavoro

Va ridefinita l’articolazione del lavoro con orari differenziati ce favoriscano il distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro, e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. Vanno evitati assembramenti anche per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, con l’utilizzo di navette e di mezzi privati.

Sorveglianza sanitaria per gli over 55

Il medico competente va coinvolto alla ripresa delle attività, soprattutto per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da Sars-CoV-2 e la conoscenza del profilo immunitario della popolazione lavorativa. La sorveglianza sanitaria dovrà focalizzarsi sui lavoratori con oltre 55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età, ma considerati “a rischio”.