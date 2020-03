Emergenza coronavirus, la moda si coalizza in una gara di solidarietà

Giuseppe Santoni è sceso in campo a favore delle Marche ”la mia terra, la terra della mia famiglia, della mia azienda, delle persone che lavorano con me. A questa terra, che mi ha dato tanto, ora voglio essere io a dare”: con #NoiSiamoLeMarche ha deciso di coinvolgere gli imprenditori marchigiani, ma non solo, per dare un sostegno concreto e potenziare i reparti di terapia intensiva delle strutture sanitarie locali, in modo che possano assistere e curare la popolazione colpita (per accedere e donare: https://bit.ly/3aWxKY5)

Iniziativa territoriale anche dai calzaturieri campani con un contributo di 50mila euro all'Ospedale Cotugno di Napoli finalizzato a contrastare l'emergenza sanitaria nella Regione Campania. L'iniziativa coinvolge 50 aziende del distretto (in totale 250 imprese con 5.500 occupati diretti che arrivano fino a 7.000 unitá includendo gli indiretti) che hanno donato 1000 euro ciascuna. Il tutto in un momento non facile - sottolinea Pasquale Della Pia, vice residente di Assocalzaturifici - con un settore in grande sofferenza, specialmente la provincia di Napoli, che a causa di un calo dell'export a doppia cifra e un decremento degli occupati ha chiesto lo stato di crisi complessa che permetterebbe al sistema calzaturiero di avviare profonde riforme strutturali.



Il marchio di abbigliamento e accessori Manila Grace ha invece deciso di supportare la lotta contro il coronavirus devolvendo l'importo di 5 euro per ogni scontrino emesso nei propri negozi nel mese di marzo al Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Ospedaliero Luigi Sacco. “Le aziende non sono degli organismi a sé stanti ma fanno parte della collettività di un Paese e hanno anche una responsabilità etica e sociale, questo il motivo per cui da Manila Grace abbiamo sentito la necessità di dare un contributo attivo a supporto dell'emergenza sanitaria che stiamo riscontrando, ma allo stesso tempo lanciare un messaggio di positività per andare al di là delle paure”, ha dichiarato Enrico Vanzo, AD del brand della società Antress Industry di Carpi (MO).

Anche la campagna Sergio Rossi Shoes Make a Difference nasce a supporto della lotta contro il Covid-19. Il brand di calzature di lusso vuole agire concretamente supportando l'Ospedale ASST Fatebenefratelli - Sacco di Milano con una donazione di 100mila e coinvolgendo le clienti inuna sfida beneficaç: dal 14 marzo al 20 marzo il 100% delle transazioni effettuate su SergioRossi.com verrà devoluto alla lotta contro il Covid-19.

Lorena Antoniazzi, azienda umbra del cachemire tracciato, ha attivato una raccolta fondi sul territorio per supportare l'ospedale Misericordia di Perugia in questo grave momento di crisi sanitaria. La azienda ha applicato lo smart-working come da direttive del Governo salvo le divisioni non abilitate come la produzione, ma con ritmi e turni adeguati alle norme da rispettare. Il contributo economico aiuterà l'approvvigionamento di attrezzature.