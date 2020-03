Emergenza Coronavirus: dalla Sicilia alla Valle d’Aosta, i divieti regione per regione

Emilia Romagna: stop alle bici e alle corse

Con una nuova ordinanza, l’Emilia-Romagna ha deciso un’ulteriore stretta per limitare ancora di più gli assembramenti non necessari di persone. Oltre a chiudere parchi e giardini - una restrizione già adottata da numerosi sindaci della Regione - il governatore Stefano Bonaccini ha soprattutto posto lo stop a passeggiate, biciclettate e corsette al di fuori dello stretto necessario. Non saranno vietate, ma concesse solo «in prossimità del proprio domicilio». Esattamente la direzione invocata da Lombardia e Veneto nelle scorse ore e verso cui potrebbe andare molto presto anche il Governo.

Nelle Marche parchi chiusi al pubblico

Nelle Marche con un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Luca Ceriscioli sono stati chiusi al pubblico,con divieto d’accesso, spiagge, parchi, parchi gioco e giardini pubblici. Uso della bicicletta e spostamento a piedi consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti «sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione e deve essere svolta individualmente».

Verso nuova stretta Piemonte su attività all’aperto

Un nuova stretta per contrastare la diffusione del coronavirus si va delineando in Piemonte. Il presidente della Regione, Alberto Cirio, è pronto a firmare una nuova ordinanza per ridurre ulteriormente le attività all’aperto.

A Roma rigorosi controlli su chi va a piedi

Intanto a Roma una disposizione di servizio decisa dal Comando generale della Polizia municipale prevede che a partire da questo fine settimana che debbano essere fermati tutti i veicoli e non semplicemente a campione al fine di verificare la legittimità degli spostamenti. «I veicoli devono essere tutti accodati - si legge nel documento interno - e devono essere tutti sottoposti a controlli». Nel documento «si raccomanda fermezza nei controlli» degli «spostamenti a piedi». Inoltre si prevedono maggiori verifiche nei parchi. «Esiste un preciso divieto di ingresso nei parchi ed anche l’esercizio di attività motoria deve essere svolta nel rispetto del distanziamento interpersonale ed evitando aggregazione di persone», si legge nella disposizione di servizio.

Paese Calabria previene: zona rossa e coprifuoco

Ma a muoversi in anticipo sono anche i comuni. Anche quelli che fortunatamente allo stato attuale non devono affrontare situazioni di emergenza. A A Cinquefrondi, 7 mila abitanti in provincia di Reggio Calabria, non ci sono casi di contagio da coronavirus, ma il sindaco Michele Conia ha deciso di non far correre rischi alla popolazione e perciò con una ordinanza ha disposto la chiusura della cittadina. In pratica non si può uscire da Cinquefrondi, nè entrarvi, se non per motivi di necessità, cioè «comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Tra le diverse soluzioni, l’ordinanza prevede «il divieto assoluto di sostare sulle panchine di piazze, viali e luoghi pubblici». Mentre «gli animali d’affezione possono essere portati fuori da casa per le esigenze fisiologiche, ma nelle immediate adiacenze della propria abitazione, e per il tempo strettamente necessario».