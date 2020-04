Emergenza Coronavirus, via libera del Governo al decreto liquidità Misure ad ampio stretto: dalle garanzie sui prestiti alla sospensione dei termini per chi è in debito con il Fisco

Coronavirus, decreto liquidità: garanzie a tre vie per le Pmi

Garanzie sui prestiti alle imprese alle prese con la situazione di emergenza economica scaturita dalla pandemia del coronavirus, pagamenti della Pa più veloci, sospensione dei termini per chi è in debito con il Fisco, estensione del Golden power. Sono alcune delle misure previste dal decreto liquidità, che ha ottenuto il via libera del Consiglio dei ministri. Via libera da parte dell’esecutivo anche a un altro provvedimento: un decreto legge con misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

A metà mese il Decreto aprile

Si tratta della prima tappa di un’operazione di sostegno, che avrà il secondo tempo nel cosiddetto “decreto di Aprile”, una manovra da almeno 40 miliardi con nuove misure per imprese, lavoratori e famiglie (dopo la prima tranche predisposta con il decreto Cura Italia). Il via libera a questo secondo provvedimento è atteso per il 15, 16 aprile. Servirà prima il via libera del parlamento a utilizzare nuovi spazi di deficit.

