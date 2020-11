Emergenza Covid-19, in auto mascherina e distanza anche con i congiunti Si può derogare soltanto quando a bordo ci sono esclusivamente conviventi di Domenico Carola

I lockdown locali e le altre restrizioni alla mobilità introdotte in questi giorni per il riacutizzarsi dell’emergenza coronavirus riportano l’attenzione sulle regole per viaggiare in auto, moto o altri mezzi privati. Occorre portare la mascherina anche a bordo? Si possono occupare tutti i sedili? E fa differenza se si è conviventi o solo congiunti?

Con la stretta alla mobilità, diventa più probabile essere fermati per controlli. E lo stato di emergenza è stato prolungato fino al 31 gennaio 2021, con il Dpcm del 7 ottobre. Al momento, su questi aspetti nulla è cambiato rispetto ai Dpcm e alle faq ministeriali della primavera scorsa. Ma poi su altri aspetti erano arrivate nuove regole e si rischia di fare confusione. Ecco un riepilogo di quelle su come viaggiare in auto, moto o altri mezzi privati.

Innanzitutto, nella stessa vettura possono viaggiare anche amici e persone non conviventi, ma devono:

O indossare tutti la mascherina;

O restare distanziati, per cui davanti può sedere solo il conducente e dietro occorre occupare i posti vicini ai finestrini, lasciando liberi quelli centrali.