Emergenza Covid «infinita»: quali sono i suoi effetti concreti (e simbolici)

Con un decreto legge del 14 dicembre il Governo ha deciso di prorogare lo stato di emergenza Covid fino al 31 marzo 2021 e così di andare oltre il limite massimo di ventiquattro mesi di durata massima previsto dal codice della protezione civile.

Si tratta di una scelta significativa, certo adottata non a cuor leggero, che certifica ancora una volta l’eccezionalità della situazione che stiamo vivendo. Probabilmente l’esecutivo avrebbe preferito gestire la pandemia fuori dall’emergenza ma la necessità di accelerare le vaccinazioni e la comparsa della ennesima variante hanno indotto a tale opzione.

E su questa iniziativa si è sviluppata una vivace discussione, soprattutto alimentata da chi ha ritenuto per vari motivi illegittima o inopportuna una simile scelta.

L’estensione oltre i due anni

Una prima questione, assai seria, riguarda la possibilità stessa di estendere la durata oltre i due anni. In effetti, la legislazione sulla protezione civile stabilisce che «la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi». Sul piano formale, una simile disposizione è contenuta in una norma di rango primario che, in base al sistema delle fonti, può essere abrogata o derogata da un’altra norma avente analoga forza di legge, come è appunto il decreto legge approvato in questi giorni. Certo, però, che il termine dei due anni esprime un principio generale secondo cui l’emergenza deve essere circoscritta nel tempo, non può essere infinita.

Dunque, appare opportuno che il Parlamento, chiamato a convertire in legge il decreto governativo, esamini con attenzione le condizioni che giustificano tale proroga e, come ha rilevato Sabino Cassese, soprattutto individui quegli strumenti ordinari che consentano di fronteggiare in modo più strutturato le emergenze che verranno. Un primo segnale in questa direzione vi è nel decreto legge, che prevede che nei tre mesi di proroga il commissario straordinario e la Protezione civile dovranno programmare la gestione dell’emergenza fuori dallo “stato di emergenza”.

La correlazione con le misure anti-contagio

Vi è poi l’obiezione più generale che investe il rapporto tra stato di emergenza e restrizioni che tutti quotidianamente subiamo a causa del protrarsi della pandemia. Qui, ci pare che la discussione in corso sia un po’ sfasata. Infatti, non sussiste una correlazione diretta e necessaria tra proroga dello stato di emergenza e prosecuzione delle misure anti-contagio.