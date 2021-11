Emergenza cybersecurity, gli strumenti per la protezione delle aziende

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L'accelerazione nel processo di digitalizzazione delle aziende, dovuta alla pandemia di Covid-19, ha messo sotto pressione i reparti It delle aziende, costretti a gestire un numero crescente di attacchi da parte dei cybercriminali: a livello mondiale nel primo semestre di quest'anno si è registrato un incremento del 125% rispetto allo stesso periodo del 2020, tendenza che non accenna a diminuire anche in questa seconda parte del 2021.



Per fare il punto sui più efficaci sistemi di prevenzione, mercoledì 24 novembre dalle ore 14:30 si terrà in forma digitale l'evento “Cybersecurity. L'ecosistema digitale per la protezione e lo sviluppo delle imprese”, organizzato da Il Sole 24 Ore e 24 Ore Eventi in collaborazione con Assolombarda e Cini.

Dopo l'apertura dei lavori con i saluti istituzionali di Enrico Cereda, vicepresidente di Assolombarda, e Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, l'evento prenderà le mosse dall'intervento del Sottosegretario di Stato del Ministero della Difesa Giorgio Mulè, grazie al quale verrà fatto un quadro del fenomeno e delle azioni poste in essere per il contrasto al cybercrimine.

Lo scenario di riferimento per le imprese sul fronte della cybersecurity sarà oggetto di un'analisi a cura di Luca Boselli, partner di Kpmg e head of Cyber Security Services, a cui seguirà un focus sul ruolo di sicurezza e formazione come driver dell'innovazione digitale, tema su cui interverrà Massimo Palermo, country manager Italy & Malta di Fortinet.

I lavori proseguiranno con Paolo Prinetto, Direttore del Laboratorio Nazionale Cybersecurity Cini, grazie al quale verrà approfondito il ruolo strategico della cultura digitale nella lotta preventiva al cybercrimine.