Emergenza gas, timori per le scorte invernali: possibile passaggio da preallarme ad allarme

Tetto al prezzo del gas e diversificazione

C’è inoltre il nodo del tetto al prezzo del gas, misura su cui spinge Draghi e che sarà sul tavolo del Consiglio europeo del 23-24 giugno. Si punta poi sulla diversificazione, con l’Eni che oltre ai nuovi accordi con l’Algeria, ha avviato una partnership strategica con il Qatar sul gnl che aumenterà la disponibilità di gas sul mercato. Su un fronte parallelo, intanto, il governo lavora anche ai prossimi interventi per andare in soccorso di famiglie e imprese sul caro-energia: oltre al rinnovo per un altro trimestre del taglio degli oneri di sistema in bolletta, si lavora alla proroga (probabilmente per tutta l’estate) del taglio delle accise sulla benzina in scadenza l’8 luglio.

Ipotesi sconto rafforzato sul carburante

Tra le ipotesi, anche un possibile ’sconto rafforzato’, superiore a quello attuale da 30 centesimi (compresa Iva): se lo si portasse a 35 centesimi, servirebbero risorse per circa 1,2 miliardi al mese, a fronte del miliardo della misura attuale. Complessivamente al governo dovrebbero servire risorse per circa 4-6 miliardi, che non si esclude possano arrivare dall’extra gettito Iva.