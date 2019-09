Emergenza incendi, la mappa e le cause Le temperature più calde e la siccità crescente aumentano i focolai e favoriscono il dilagare delle fiamme, mettendo in moto un circolo vizioso: gli incendi contribuiscono ai cambiamenti climatici non solo perché rilasciano abbondanti gas a effetto serra nell'atmosfera, ma anche perché uccidono gli alberi, che assorbono l'anidride carbonica dall'aria. di Elena Comelli

In Sud America, il bacino amazzonico è in fiamme. Sull'altro lato dell'Atlantico, nell'Africa centrale, bruciano vaste distese di savana. In Indonesia vanno a fuoco le foreste torbiere. E anche la taiga delle regioni artiche, dalla Siberia all'Alaska, sta bruciando a un ritmo senza precedenti. L'aumento della gravità e della diffusione di questi roghi in luoghi dove raramente si verificavano incendi in questa stagione, mette in luce il rapporto di causa-effetto con i cambiamenti climatici. Le temperature più calde e la siccità crescente aumentano i focolai e favoriscono il dilagare delle fiamme, mettendo in moto un circolo vizioso: gli incendi contribuiscono ai cambiamenti climatici non solo perché rilasciano abbondanti gas a effetto serra nell'atmosfera, ma anche perché uccidono gli alberi, che assorbono l'anidride carbonica dall'aria.

Amazzonia e Indonesia: fuochi intenzionali

La crisi in Amazzonia è un esempio di incendi appiccati apposta per bonificare terreni boschivi e aprirli all'agricoltura o al pascolo del bestiame. Nel caso del Brasile, questo fenomeno è spinto dalla crescente domanda globale di bovini e di foraggio, in particolare dalla domanda cinese, dove la classe media è ormai in grado di permettersi una dieta a base di carne. Tra il 2004 e il 2012, il ritmo della deforestazione nella regione è calato, ma ha ripreso a crescere dal 2013. Jair Bolsonaro, che l'anno scorso è stato eletto presidente del Brasile, sostiene l'espansione del settore agricolo e respinge l'idea di proteggere gli indigeni gruppi che vivono nella foresta.

Gli incendi di quest'anno, che coincidono con la stagione secca dell'Amazzonia, secondo gli esperti sono destinati a peggiorare, anche perché la guerra commerciale degli Stati Uniti con la Cina - uno dei più grandi acquirenti di soia del mondo - ha spinto Pechino a trovare nuovi fornitori per sostituire gli Usa. Gli incendi della foresta pluviale, quindi, sono intenzionali e di norma queste aree restano definitivamente disboscate. A volte, anzi, queste terre bruciano anche quando sono già sgombrate: gli agricoltori spesso liberano un campo per un nuovo raccolto bruciando le stoppie del raccolto precedente e questo spiega molti degli incendi attuali.

Indonesia: terra bruciata

Un fenomeno analogo si sta verificando nel Sud-Est asiatico, dove il 71% delle foreste torbiere tra Sumatra, il Borneo e la Malesia peninsulare sono andate perse tra il 1990 e il 2016. In molti casi le foreste sono state sostituite da fattorie che producono olio di palma, una delle colture più diffuse della regione per il suo utilizzo in tutti i prodotti industriali, dai biscotti all'acqua di colonia.

Uno dei motivi per cui questi incendi sono particolarmente preoccupanti è che, oltre alla combustione degli alberi, brucia anche la torba, un materiale che rilascia molta più anidride carbonica per ettaro e molta più fuligine rispetto agli alberi. In passato, i fuochi di torba erano rari a causa della sua umidità perenne, che ora sta scomparendo per colpa del clima sempre più caldo e secco. Nel 2016, lo smog e la caligine degli incendi delle torbiere erano così gravi da portare alla morte prematura di 100.000 persone, secondo uno studio pubblicato l'anno scorso. Sulla scia della caligine di quell'anno, il governo ha adottato una serie di misure per ridurre il numero di incendi, ma quest'anno sono tornati.