Emergenza lavoratori nei campi: tutti i numeri e le soluzioni sul tavolo

L’altra opzione già firmata e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è il cosidetto Decreto Flussi, che una volta esecutivo dovrebbe portare in Italia altri 18mila lavoratori (sempre su 250mila mancanti). Di solito, questo decreto è operativo a fine marzo: proprio quest’anno che ce n’è più bisogno siamo anche in ritardo coi tempi.

Ad oggi, infine, ci sono le piattaforme online per incrociare domanda e offerta di lavoro agricolo: sono state messe in piedi in fretta e furia dalle principali associazioni degli agricoltori, nel tentativo di aiutare come si può i loro associati. C’è Agrijob di Confagricoltura, Jobincountry di Coldiretti e la piattaforma che la Cia ha messo in piedi in partnership con l’agenzia Synergie Italia. Raccolgono i cv dei potenziali lavoratori - alcuni sono studenti, altri pensionati, altri ancora blogger o persino esperti di storia dell’arte - li dividono per provincia e li segnalano alle aziende che cercano manodopera. Un coordinamento unico nazionale? In Francia c’è, in Italia è atteso, ancora.

Le ipotesi allo studio

Così, però, siamo ben lontani dall'obiettivo di portare 250mila lavoratori nei campi e di farlo domani, che la raccolta non aspetta. Ecco perché allo studio ci sono varie ipotesi.

La prima, contenuta nella bozza del Decreto Maggio, è quella di autorizzare il lavoro nei campi - per 30 giorni rinnovabili di altri 30 - di chi possiede il reddito di cittadinanza o il sussidio di disoccupazione senza che perdano in tutto o in parte l’ammortizzatore. Già oggi, beninteso, si può impiegare nei campi chi ha il reddito di cittadinanza o è in cassa integrazione, «ma chi accetta perde in automatico il sussidio», chiarisce Magrini della Coldiretti. Ecco perché è necessaria una norma più favorevole, come quella allo studio nel Decreto Maggio.