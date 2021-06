Emergenza lavoro, nel Governo si tratta su licenziamenti, Cig e contratti a termine

3' di lettura

Il Governo si affida a un mix di strumenti per gestire la progressiva uscita dalle misure emergenziali con l’obiettivo di attutire le ripercussioni negative sull’occupazione: a partire dall’estensione del contratto d’espansione, con i prepensionamenti che potrebbero interessare anche le imprese al di sotto dell’attuale limite di 100 dipendenti ed essere collegati a incentivi che favoriscano nuove assunzioni.

Nuove ipotesi per il contratto di solidarietà

Allo studio anche il contratto di solidarietà allargato alle imprese che hanno perdite di fatturato inferiori a quel tetto del 50% indicato dal Dl Sostegni Bis (l’ipotesi è di portare l’asticella al 30%). Si ragiona anche di modifiche al decreto Dignità sui contratti a termine, per ammorbidire ulteriormente le causali e dare più spazio alla contrattazione collettiva, inclusa quella aziendale. Fino al delicato tema del blocco dei licenziamenti per alcuni settori dell’industria più in difficoltà (tessile) accompagnato però da nuove settimane di Cig Covid gratuita per le imprese.

Il dossier in mano ai tecnici

Il dossier è in mano ai tecnici di Palazzo Chigi, del ministero del Lavoro e del Mef, che stanno elaborando le prime simulazioni sui costi; l’ipotesi prevalente è che queste norme entreranno nel Dl Sostegni bis, con un emendamento del governo. Considerando che il provvedimento verrà convertito in legge dopo il 30 giugno, quando scadono le procedure emergenziali, si pensa di fare una norma che avrà l’entrata in vigore “retroattiva”. Intanto va registrato che la norma che sblocca le autorizzazioni dell’Inps per la cig Covid (anticipata dal Sole 24 ore di ieri) è stata introdotta all’articolo 7 del Dl sull’assegno unico pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Una «cassetta degli attrezzi» per gestire l’emergenza

La priorità è costruire una “cassetta di attrezzi” che servirà per gestire questa difficile fase di graduale uscita dall’emergenza: «Ho sempre pensato che più strumenti ci sono e meglio è - ha spiegato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando -. A questo punto credo si tratti di attendere anche il confronto in atto tra forze politiche e forze sociali, mi asterrei dal continuare a formulare ipotesi a distanza. Se maturerà una volontà politica di costruire strumenti in più, credo sia un fatto positivo, altrimenti gestiremo questo passaggio con gli strumenti di cui disponiamo».

Il blocco selettivo dei licenziamenti

La proposta del ministro Orlando di un blocco selettivo dei licenziamenti per i settori dell’industria ancora in difficoltà è stata rilanciata ieri dal sottosegretario all’Economia, Claudio Durigon: «Sì allo sblocco dei licenziamenti dal 1° luglio in tutti i settori che possono ripartire e riorganizzarsi - spiega l’esponente leghista -, ma nei comparti particolarmente provati dalla crisi, se guardiamo alla cassa integrazione ordinaria Covid, che scade a giugno, ci sono circa 140mila lavoratori della moda e del tessile tra i 480mila totali. Questo è un settore che, dati i numeri della Cig andrebbe protetto, sul resto abbiamo cifre che ci permettono di reggere. Sblocchiamo i licenziamenti, e facciamo una norma specifica per i settori in crisi forte, con quote di Cig del 30, del 40%».