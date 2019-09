Emergenza medici, le Regioni al Governo: «Fateci assumere i laureati non specializzati» La proposta fa parte di un documento che le Regioni presenteranno al ministro della Salute Roberto Speranza il 25 settembre. Tra le richieste un piano triennale d’emergenza ricorrendo a tutte le risorse in campo. Inclusi i medici laureati e abilitati di Barbara Gobbi

Medici: firmato il contratto dopo 10 anni: aumenti medi di 200 euro al mese

3' di lettura

Un piano triennale d’emergenza, quindi da attivare subito, ricorrendo a tutte le risorse in campo. Inclusi i medici laureati e abilitati (cioè non specialisti), da arruolare nel Ssn «all’interno delle reti assistenziali, per lo svolgimento di funzioni non specialistiche». E con formule contrattuali ancora tutte da elaborare.

È questa la novità più dirompente della proposta per fronteggiare la carenza di medici contenuta in un documento ancora in bozza, che le Regioni presenteranno mercoledì 25 settembre al ministro della Salute Roberto Speranza. Una strada già avviata in realtà come il Veneto e il Piemonte, tra tante resistenze dei sindacati a cui il testo finale andrà sottoposto per un confronto a tutto tondo.

Medici: firmato il contratto dopo 10 anni: aumenti medi di 200 euro al mese - GUARDA IL VIDEO

Sdoganare l’ingresso dei non specialisti in corsia è vista come una delle soluzioni più immediate (ma va trovata la formula contrattuale), per rispondere a quella che al di là delle tante opzioni scelte in questi ultimi mesi – dai medici pensionati ripresi in servizio alla chiamata di medici militari fino all’arruolamento di professionisti dall’estero – è considerata una vera e propria emergenza. Non a caso il ministro Speranza ha indicato tra le priorità del suo mandato un piano straordinario di assunzioni per il personale nel Ssn.

Oggi mancano 7mila medici e se non si corre ai ripari diventeranno - 16.500 nel 2025, per il sommarsi degli effetti della gobba pensionistica e di una programmazione sbagliata dei fabbisogni. Per questo il Piano delle Regioni guarda anche a interventi di lungo respiro, come spiega Luigi Icardi, assessore alla Sanità del Piemonte e coordinatore degli assessori alla Salute. «La nostra proposta è ancora tutta da limare - precisa - ma l’impianto è chiaro: provvedimenti-tampone di respiro triennale e altri strutturali, da elaborare una volta che saranno stati definiti i fabbisogni secondo l’iter previsto dall’ultima legge di Bilancio».