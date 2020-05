Emergenza sanitaria e non solo: il Comune di Milano adesso risponde su WhatsApp

«Grazie alla collaborazione con Facebook – ha detto l'assessora alla Trasformazione digitale, Roberta Cocco – presentiamo ai cittadini l'assistente virtuale del Comune di Milano. Un sistema semplice e intuitivo per fornire tutte le informazioni utili in un momento così delicato direttamente sul loro smartphone. È un modello già utilizzato dall'Oms e dalla Gran Bretagna per rispondere alle domande più frequenti legate al coronavirus e Milano è la prima città d'Europa a sperimentare questa interazione. I contenuti sono stati selezionati in base alle informazioni più richieste al nostro infoline 020202 e saranno costantemente aggiornati per offrire informazioni puntuali sui servizi e le attività della città. I cittadini potranno anche proporre idee e suggerimenti o darci il loro parere attraverso il breve questionario disponibile dopo l'utilizzo».

Il lavoro di Facebook

Il servizio è stato sviluppato gratuitamente da Facebook e Infobip che hanno risposto al bando “Alleanza per #milanodigitale” rivolto a soggetti pubblici e privati che vogliano donare all'Amministrazione comunale progetti tecnologici e digitali volti al miglioramento della città e dei servizi rivolti ai cittadini e ai city user. E proprio da Facebook, attraverso le parole del Country Director, Luca Colombo, arrivano ulteriori dettagli: «In momenti difficili come questi – ha detto Colombo – le persone usano WhatsApp più che mai per connettersi, sostenere i propri cari e le loro comunità e condividere informazioni. Siamo quindi felici di poter fornire al Comune di Milano uno strumento di comunicazione utile ed efficace per rispondere alle domande dei cittadini, con informazioni attendibili, tempestive e costantemente aggiornate che permettano alle persone di vivere la città in modo consapevole e sicuro».

«In questo periodo particolare – ha detto invece, Silvio Kutic, Amministratore Delegato di Infobip – i Governi e le Pubbliche Amministrazioni hanno necessità di accesso a canali per la distribuzione di informazioni chiare ed immediate. E siamo orgogliosi di fornire questo servizio unitamente all'assistenza nella gestione degli aggiornamenti e alla competenza tecnica per il bene e la sicurezza della comunità».