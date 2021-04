Emigrazione, siti e gruppi per non perdere le proprie radici

4' di lettura

Da un lato c’è la perdita di talenti, persone che hanno studiato in Italia, ma hanno colto opportunità di crescita e carriera all’estero, con il rischio che la scelta diventi permanente. Da l’altro c’è lo sforzo di mantenere contatti e relazioni con chi è emigrato, o discendete dalle migliaia di persone che hanno nel tempo lasciato il NordEst principalmente diretti verso Svizzera, Brasile, Argentina.

L’eccellenza

Dario Petri, direttore del Dipartimento di Ingegneria industriale all’università di Trento, è stato responsabile della Sezione Italia dell’IEEE (Institute of electrical and electronics engineers) che annovera oltre 5mila membri, ricercatori universitari o dell’industria. È la maggiore e più prestigiosa organizzazione mondiale no-profit nell’ambito delle nuove tecnologie (informatica, elettronica, telecomunicazioni, automazione, robotica, ingegneria aerospaziale, ingegneria biomedica e altro) e vi aderiscono più di 400mila ricercatori e professionisti di oltre 160 Paesi. Lo scopo è promuovere innovazione ed eccellenza tecnologica a beneficio dell’umanità favorendo la comunicazione e la collaborazione tra le comunità scientifiche e tra queste e il mondo produttivo. «Ogni anno un comitato internazionale di ricercatori IEEE di alta qualificazione scientifica eleva circa 300 membri al grado di fellow. Il riconoscimento è assegnato a ricercatori che si sono distinti nel proprio settore ottenendo risultati di assoluta eccellenza. L’IEEE fellowship è un riconoscimento di grande prestigio che comporta una grande visibilità per chi lo riceve e per l’istituzione cui appartiene». La lista dei prescelti per il 2021 mostra che questo riconoscimento è stato conferito a 9 ricercatori italiani operanti in Italia e a 7 laureati in Italia, ma che svolgono attività di ricerca all’estero, tutti in settori relativi alle nuove tecnologie». Un’arma a doppio taglio: «È un grande riconoscimento per la formazione e la ricerca del nostro Paese, ma anche un indicatore della quantità e qualità dei nostri “cervelli in fuga” - sottolinea Petri - Sembra ci sia una tendenza alla crescita del numero ricercatori italiani all’estero a cui viene riconosciuto il raggiungimento di risultati di eccellenza: cinque anni fa la proporzione era di 14 ricercatori in Italia, tre in altri Paesi, mentre non risultano IEEE fellows stranieri che operano in Italia».

I legami

L’associazione Bellunesi nel mondo ha 5mila soci ovunque e 80 famiglie, l’organizzazione territoriale per mantenere - o ritrovare - il rapporto con la terra d’origine. Fra i progetti realizzati c’è un social network, bellunoradici.net (oltre 1000 iscritti in 68 Paesi ), che collega bellunesi dalla prima alla quinta generazione con un tratto in comune: tutti, in Italia e nel mondo, hanno messo in luce le proprie capacità, raggiungendo posizioni di responsabilità e di prestigio nei più diversi settori, e possono dare indicazioni e consigli agli studenti che vogliono pianificare al meglio il loro futuro in Italia e all’estero, ma anche aziende ed enti che vogliono investire su idee e persone per lo sviluppo del territorio.