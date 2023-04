Emil Banca, sostegno alle Pmi per entrare nell’era digitale

L’organizzazione degli uffici Corporate per specializzazioni settoriali ha permesso alla banca di diventare il secondo player nazionale nel distretto del Parmigiano Reggiano: «Le competenze dei nostri esperti, che vanno a visitare il collega agricoltore o casaro e sanno già a una prima occhiata che cosa va o non va nella coltura o nella stagionatura delle forme, sono la ragione per cui il cliente non lo perdiamo, anche se paga lo 0,5% in più di commissione, e il motivo per cui il tasso di decadimento della clientela è più basso della media», sottolinea.

Una filosofia iper-specialistica che Emil Banca sta travasando nelle nuove tecnologie. È diventata partner di Art-ER (società inhouse della Regione dedicata all’attrazione di investimenti e alla crescita sostenibile) per sostenere le start-up e le imprese innovative; nel 2019 ha realizzato a Bologna uno spazio collaborativo – battezzato Mug – aperto alla comunità, per spronare l’attivazione di percorsi ad alto impatto sociale coinvolgendo imprese private, enti pubblici, terzo settore, startup, talenti; e proprio a Mug lo scorso febbraio, ha dato il via al primo vero dibattito in Italia su come le piccole imprese possano sfruttare la potenza del supercalcolo.

«Un anno fa abbiamo condotto una ricerca tra le nostre imprese socie e clienti per capire il loro livello di conoscenza delle infrastrutture disponibili al Tecnopolo ed è emerso un quadro desolante, il 72% non sapeva quasi nulla di questa realtà. Emil Banca può giocare un ruolo importante su questo fronte e per questo ci siamo associati a Ifab (International foundation Big Data and AI for human development). Attraverso la nostra struttura capillare – conclude il dg – possiamo disseminare conoscenza e impedire un’ulteriore polarizzazione tra le grandi realtà che hanno risorse e persone per trarre vantaggio dalle nuove tecnologie e le piccole aziende tradizionali».

