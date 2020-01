Emilia, Bonaccini avanti ma il centrodestra supera di oltre 2 punti il centrosinistra Il candidato dem si attesta fra il 45 e il 49% dei consensi, mentre la candidata leghista si ferma ad una forchetta compresa fra il 43 e il 47 per cento di Mariolina Sesto

Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni (Ansa)

Stefano Bonaccini supera di 2 punti Lucia Borgonzoni. Ma la coalizione di centrodestra resta in pole position. Conquistando mediamente un 2,5% di consensi in più rispetto al centrosinistra. È questo il quadro delle intenzioni di voto, rilevate da Swg per la 7, nei confronti di candidati e coalizioni, a quindici giorni dal voto - cruciale anche per i destini del governo nazionale - per le regionali in Emilia Romagna.

I candidati

Il candidato dem si attesta fra il 45 e il 49% dei consensi, mentre la candidata leghista si ferma ad una forchetta compresa fra il 43 e il 47 per cento. Lo stesso quadro era emerso nel sondaggio realizzato da Antonio Noto per Porta a Porta. Si tratta quindi di un assetto consolidato che lascia intravedere una lotta durissima all’ultimo voto per conquistarsi la vittoria. Il candidato del Movimento Cinque stelle Simone Benini si fermerebbe infine tra il 4 e il 6 per cento.

I partiti

Opposta la fotografia dei partiti: in questo caso è la coalizione di centrodestra a superare quella di centrosinistra: la prima riscuote fra il 45 e il 49% dei consensi, mentre la seconda si attesta fra il 42,5 e il 46,5 per cento. Nel centrodestra la Lega prende fra il 29 e il 33% dei voti, Fdi tra il 6,5 e l’8,5% e Forza Italia fra il 3 e il 5 per cento. Nel centrosinistra invece il Pd conquista fra il 23 e il 27% e la lista Bonaccini tra l’11,5 e il 13,5 per cento. Il M5S si ferma a una percentuale compresa fra il 5 e il 7 per cento.

