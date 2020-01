Elezioni regionali, alle 12 sale l’affluenza: più del doppio in Emilia-Romagna (23,7%) e 10% in Calabria

In Calabria l’incognita dell’astensionismo

In Calabria, invece, la contesa è tra Pippo Callipo per il centrosinistra, l’azzurra Jole Santelli per il centrodestra e Francesco Aiello per il M5S, in un voto che, come nelle passate tornate elettorali, è fortemente condizionato dall’astensionismo e dalla partecipazione giovanile.Nel 2014, quando le consultazioni si tennero a novembre a causa dello scioglimento anticipato della legislatura, l’affluenza fece registrare un 44,10% di astensione tra gli aventi diritto (ma anche in Emilia Romagna la percentuale di astensione si era attestata su livelli significativi: aveva votato allora solo il 37,7% degli aventi diritto).

Elezioni regionali in Calabria: chi sono i candidati

Missione difficile per il candidato dem Callipo

Difficile, dunque, fare previsioni. La Santelli punta a diventare la prima presidente donna calabrese potendo contare, oltre che sull’appoggio del suo partito, sulla spinta di Fratelli d’Italia, Lega e Udc e poi della lista “Santelli presidente”. Dall’altra parte, l’imprenditore Pippo Callipo ha l’arduo compito di far dimenticare ai calabresi il triste epilogo del mandato del governatore uscente, il dem Mario Oliverio, escluso dalla corsa dopo un estenuante braccio di ferro con il Pd.

