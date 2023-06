Emilia Romagna - Castellarano (RE) - Terre d’Arte

Tre fine settimana di danza, teatro e musica all'insegna della partecipazione del pubblico, delle performance site-specific e del basso impatto ambientale trasformeranno Castellarano, piccolo borgo di 15.000 abitanti in provincia di Reggio Emilia, in un grande teatro a cielo aperto dove trovare spettacoli in luoghi inaspettati come parchi, cortili, dimore antiche e strade del centro storico. In programma la danza con due spettacoli di Sosta Palmizi: Meru, con Francesco Manenti, e Animula di e con Daria Menichetti; la performance itinerante site-specific Amigdala della compagnia Sanpapié, ma anche la musica con le Semifinali del VII European Celtic Contest che vedrà impegnate tre band italiane celtic-rock e l’appuntamento per famiglie Il Paese dei Pinocchi che coinvolge direttamente bambini e genitori in un gioco-spettacolo itinerante che ricreerà il magico mondo del burattino di Collodi.

