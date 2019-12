Emilia Romagna - Ferrara e la magia delle feste natalizie

A Ferrara il vortice di eventi natalizi è già partito e dura fino al 6 gennaio con l'inaugurazione delle luminarie della città e quelle delle maestose mura del Castello Estense mentre, l'accensione dell'Albero di Natale in Piazza Cattedrale, è prevista il 30 novembre alle 18.00, anticipata dal musical “Notte di Natale 1223”. Per il weekend dell'Immacolata si potrà assistere allo show delle Fontane Danzanti più grandi d'Europa, un bellissimo spettacolo d'acqua e di luci con un fronte di circa 26 metri e l'accompagnamento dal vivo di una band. Gli interni del Castello Estense si trasformeranno in un percorso di fiabe, laboratori, ambienti natalizi e magie per i bambini con il Castello dei Balocchi (dal 6 all'8 dicembre). Il 15 dicembre Palazzo Crema si animerà con il presepe vivente mentre il 21 Piazza Trento e Trieste sarà lo scenario di un concerto gospel e spiritual.