Emilia Romagna: associazioni e gruppi per rivivere le tradizioni

Le botteghe storiche dell’Emilia Romagna racchiudono tesori dell’artigianato locale: tele stampate dai colori accesi e finissimi ricami di sapore antico. Prodotti che stanno vivendo una seconda vita grazie al recupero di tradizioni del passato. Agli inizi del Novecento il ricamo era un’attività fiorente e redditizia in alcune zone della Romagna. Nella valle ravennate del fiume Lamone, e in particolare a Brisighella e a Fognano, si usava ricamare a mano e a telaio, su tulle e velluto. Per decenni quest’arte ha attraversato un periodo di declino. Da qualche anno il ricamo tradizionale rivive nelle abili mani degli appassionati che si dedicano alla decorazione di copriletto, lenzuola, asciugamani, tende, cuscini e persino abiti da cerimonia. Ci sono poi associazioni e gruppi di ricamo che si sono diffusi anche a Rimini, Riccione, Bellaria e nelle località dell’entroterra riminese di Montescudo e Coriano. Qui si producono ricami di vario tipo, come il macramè, il merletto a fuselli e il chiacchierino. Da ricordare anche la storia del ricamo a Ravenna, che si intreccia profondamente con quella della città. Il ricamo bizantino giunse dall’Oriente all’epoca dell’esarcato ravennate (VI - VIII secolo) quale arte per abbellire le vesti degli Esarchi e dei loro cortigiani. Nel corso dei secoli le tecniche di realizzazione di questi straordinari ricami si legarono all’ambiente monastico, e sono così riuscite a sopravvivere fino ai nostri giorni. Altro tipo di ricamo di ispirazione storica, legata al territorio, è quello dell’Ars Canusina. Si trova a Reggio Emilia e nelle cittadine di Casina e San Polo, in cui ancora oggi si utilizza una tecnica antica per riprodurre su lino e seta gli stilemi tipici dell’epoca di Matilde di Canossa (1046-1115).



