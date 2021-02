Emilia Romagna, Bologna

Nei saloni storici del Grand Hotel Majestic “già Baglioni” è passato il jet set internazionale, da Lady Diana a Bruce Springsteen. Il cinque stelle ha suite sontuose con stucchi e baldacchini e camere art déco, una delle quali ha la terrazza lunga e stretta che si affaccia sul frontone di una chiesa da un lato e sulle colline dall'altro. Per il weekend di San Valentino, la prima colazione è servita in camera e si può prenotare la spa in esclusiva per un'ora, eventualmente con un massaggio di coppia, tra candele profumate, petali di rosa, fragole e bollicine. La cena al lume di candela si fa in una sala settecentesca affrescata dai fratelli Carracci, con un menù di pesce e dessert ai tre cioccolati e peperoncino Acreata. Da 195 € a notte, con upgrade della camera in base alla disponibiltà.

www. grandhotelmajestic.duetorrihotels.com/it