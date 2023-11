Emilia-Romagna, medici in fuga e sanità sotto pressione per il taglio tariffe

Ascolta la versione audio dell'articolo

Medici che fuggono dalla regione di fronte a compensi inferiori ai 10 euro netti a visita, un milione di prestazioni sanitarie a rischio per i tagli alle tariffe (fissate 27 anni fa e ora ridotte in media dal 10 al 25%) e liste di attesa sempre più lunghe per i cittadini che si affidano alla sanità pubblica: è il grido di allarme che gli operatori di cliniche e ambulatori privati convenzionati dell’Emilia-Romagna lanciano, di fronte alla delibera che la Giunta di Viale Aldo Moro ha adottato, prima in Italia (la numero 1775 del 23 ottobre scorso) per adeguarsi al decreto ministeriale del giugno scorso volto a contenere i costi della sanità e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

Allarme Anisape: il delitto perfetto, vittima il cittadino

«Sta andando in scena il delitto perfetto – spiega Massimo Carpigiani, presidente regionale di Anisap, in rappresentanza di oltre 80 poliambulatori privati accreditati lungo tutta la via Emilia, che affiancano il Ssn – perché il Mef dice che non ci sono soldi, la Regione che deve risparmiare e la Sanità che va aumentata la produzione per ridurre liste di attesa sempre più lunghe. Noi del sistema privato accreditato siamo nel mezzo e in risposta ai tagli di tariffe o lavoriamo in perdita, o tagliamo a nostra volta la qualità, impossibile perché di mezzo c’è la salute e la vita dei pazienti, o tagliamo la produzione. E saremo costretti a farlo perché i nostri medici se ne vanno, in regioni come la Lombardia, dove non si applicato tariffe di 22 euro lordi a visita con l’aggravio di un 4% di contributi sanitari in più da pagare non sul compenso ricevuto, ma sul valore dell’intera prestazione erogata, ad esempio una risonanza magnetica. E la vittima di questo delitto perfetto è il cittadino, che troverà liste di attesa sempre più lunghe per accedere a visite, prestazioni ed esami diagnostici».

Il sistema pubblico “allargato” di Aiop e Anisap

Il delitto sta avvenendo nella regione nota come fiore all’occhiello del sistema sanitario pubblico, «di cui noi siamo parte, rappresentiamo di fatto un sistema pubblico “allargato”, anche se privati il nostro obiettivo non è portare i cittadini a pagare di tasca propria le prestazioni, bensì lavorare in rapporto stretto e sinergico con le Asl, erogando prestazioni in rapporto diretto con il Cup dietro a pagamento del solo ticket, se dovuto, come un qualsiasi ospedale – sottolinea Luciano Natali, presidente regionale Aiop, 44 strutture associate da Piacenza a Rimini, di cui 40 che erogano prestazioni specialistiche –. La Regione Emilia-Romagna ha adottato la delibera di riduzione delle tariffe specialistiche senza consultarci, come atto dovuto. Ora ha riallacciato il dialogo e condiviso con noi la necessità di riaprire un tavolo e trovare una soluzione. Vogliamo presentarci con basi scientifiche di discussione, con Anisap abbiamo commissionato a Nomisma una ricerca in cui definire la linea di confine dei costi delle prestazioni e marginalità e sostenibilità del nuovo tariffario».

Nomisma: in convenzione il 60% delle risonanze

Le prime elaborazioni di Nomisma raccontato che su 3,86 milioni di prestazioni ambulatoriali erogate dal privato accreditato in regime Ssn in Emilia-Romagna nel 2022 (il 5,8% del totale), circa un milione sono a rischio con il nuovo tariffario. Con effetti pesanti in segmenti come la diagnostica, dove il peso del privato convenzionato sale al 27% delle prestazioni erogate dal Ssn, o la riabilitazione, dove la percentuale sale addirittura al 45% (per le visite specialistiche l’incidenza è del 14%). In particolare nella diagnostica, il contributo del privato accreditato garantisce oggi oltre il 60% delle risonanze magnetiche dell’Emilia-Romagna (oltre il 70% di quelle muscoloscheltriche, del tronco encefalico e della colonna), il 54% degli ecocolordoppler, il 36,5% delle ecografie. I rimborsi delle visite specialistiche, fissati nel 1996 a 23 euro resteranno tali dal prossimo gennaio, ma sulle risonanze è previsto un calo medio del 25%, per alcune anche del 34% (la muscoloscheletrica), sulle tac il taglio deciso dalla Regione va dal 10 al 14% (con un -53% per le arcate dentarie).

La sentenza del Tar Lazio sulla norma taglia tariffe

La speranza di Aiop e Anisap è non solo ricucire lo strappo in sede regionale, ma che sia il Tar del Lazio a dare una mano: oggi, 28 novembre 2023, il tribunale amministrativo di Roma dovrà pronunciarsi circa il ricorso presentato da FederAnisap nazionale e singole strutture private con la richiesta di sospensiva del provvedimento del Governo Meloni. Toscana ed Emilia-Romagna sono state le uniche due regioni ad essersi già adeguate alla norma romana, le altre tergiversano, in particolare il Veneto ha optato per un periodo di proroga di sei mesi per ragionare su come uscire dall’impasse. «È paradossale che dopo 27 anni le tariffe siano riviste al ribasso – rimarca Natali – ed è assurdo a fronte di un aumento dei costi, ma è anche pericoloso, perché in questo modo si spalancano le porte a un privato più aggressivo e si incentiva la mobilità sanitaria fuori regione. Proprio la scorsa primavera Regione e Aiop Emilia-Romagna avevano sottoscritto un protocollo di intesa da 330,4 milioni di euro, con un taglio di spesa di 30 milioni di euro rispetto al 2022 a carico dei privati, per garantire che i 4.800 posti letto dell’ospedalità privata convenzionata (e 8.500 posti di lavoro) continuassero a contribuire alle prestazioni del Ssn e alla riduzione delle liste di attesa.