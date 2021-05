Emilia-Romagna modello da replicare per la transizione green

2' di lettura

«L'Emilia-Romagna è una regione guida per la transizione ecologica, un esempio che sa combinare qualità della vita, sviluppo e giustizia sociale invidiabili, un modello tra i più equilibrati in assoluto a livello europeo e non solo nazionale». A dirlo il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in chiusura dell’evento in streaming per presentare la programmazione triennale di attuazione 2022-2024 del Piano energetico regionale. Il Piano attuativo studiato da viale Aldo Moro sta prendendo forma dopo un lungo percorso di confronto con tutta la comunità emiliano-romagnola, il mondo della ricerca, dell’università e tutti gli stakeholder regionali e nazionali, verso un unico obiettivo: decarbonizzazione la via Emilia entro il 2050, raggiungendo il 100% di produzione energetica da fonti rinnovabili nel 2035 con un target di incremento dell’efficienza di circa il 4% l’anno.



Le linee del Goal 13

Traguardi che si inseriscono all’interno delle linee già fissate dal “Goal 13” dell’Agenda 2030, dal Patto regionale per il lavoro ed il clima (riformulato pochi mesi fa dopo il debutto nel 2015), della programmazione del Governo Draghi con la modifica del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec) e l’atteso Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai). Questo, nel quadro della Legge europea sul clima che ha alzato l’obiettivo di riduzione dei gas serra nel 2030, portandolo al -55% rispetto ai livelli del 1990.

Bonaccini: un driver fondamentale

«L’energia rappresenta per l’Emilia-Romagna uno dei driver fondamentali per lo sviluppo dei territori e delle comunità. E gli investimenti– ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini - che guardano alla transizione ecologica saranno una leva fondamentale per far ripartire il nostro sistema socioeconomico». E prende l’impegno di aumentare le risorse da dedicare al passaggio verso un ecosistema green, dopo aver impegnato quasi mezzo miliardo nei precedenti piani, tra risorse europee, statali e regionali. «Puntiamo alla transizione del settore produttivo e di tutte le catene del valore verso un modello sostenibile di crescita inclusiva, in grado di affrontare la duplice sfida della trasformazione verde e digitale, facendo leva sui principi dell'economia circolare».

Uso integrato delle fonti e condivisione delle scelte

«Se c’è un modello che l’Emilia-Romagna può rappresentare, è quello della condivisione a monte delle scelte strategiche per l’intero territorio. Dal percorso di confronto – ricorda l’assessore regionale alle Attività produttive, Vincenzo Colla – è emersa con forza l’esigenza di una maggiore innovazione tecnologica, di una digitalizzazione diffusa, di nuove competenze, con la richiesta di puntare in modo deciso sulla rigenerazione urbana, sull’uso integrato di tutte le fonti rinnovabili, compresi biogas, biometano e idrogeno, e di sostenere lo sviluppo delle comunità energetiche». Spezzando una lancia quindi a favore dei progetti nell’offshore adriatico e nel distretto romagnolo dell’oil&gas.

L’assorbimento delle industrie

Il sistema industriale assorbe circa un terzo (33%) dei consumi finali di energia in Emilia-Romagna, con 4,2 Mtep di consumi finali di cui oltre il 70% costituiti da gas naturale e per la restante quota praticamente soltanto da energia elettrica. Le imprese dovranno perciò reinventare i propri cicli produttivi in una nuova dimensione di circolarità, riducendo il consumo di energia, aumentando gradualmente l'impiego di materie prime seconde, riprogettando oggetti in grado di mantenere nel tempo le proprie funzionalità, per consentire, a fine vita, il riciclo e il riutilizzo di materiali e componenti.