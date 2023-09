Emilia-Romagna, pronte altre tre ordinanze di Figliuolo per la ricostruzione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo l’ordinanza 6/2023 da 289 milioni di euro sulle opere realizzate in somma urgenza, è pronto il prossimo pacchetto di tre provvedimenti del commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, che il 31 agosto è tornato in Emilia-Romagna per incontrare il governatore e subcommissario Stefano Bonaccini e il Patto per il lavoro e per il clima. Proprio dal Patto, che riunisce l'intero sistema regionale tra enti locali, sindacati, categorie economiche, professioni, università, ufficio scolastico regionale, terzo settore, camere di commercio e banche, è arrivata la richiesta di certezze su fondi e procedure per garantire la ripartenza e l’arrivo celere degli indennizzi.

Le ordinanze in arrivo

La prima ordinanza prossima alla firma indica la Regione Emilia-Romagna come soggetto attuatore per l'individuazione della piattaforma telematica su cui saranno scambiate le pratiche della ricostruzione, una scelta dettata dalla necessità di fare tesoro degli strumenti già noti sul territorio regionale ai professionisti pubblici e privati. È inoltre in via di perfezionamento il provvedimento per le opere urgenti ancora da realizzare per i ripristini. Sono vicine alla meta altre due ordinanze rispettivamente per le procedure di rimborso a famiglie e imprese, agricole e non: gli atti più attesi, perché dovranno chiarire le modalità, le tipologie e i tempi per ristorare i danni subiti.

I protocolli per la legalità

A protezione del sistema economico regionale nonché dei lavoratori, è stata concordata la volontà di definire specifici protocolli per assicurare la massima trasparenza e correttezza nell’utilizzo dei fondi. Il modello è quello utilizzato nella ricostruzione post-sisma, che portò all'istituzione Girer (Gruppo interforze ricostruzione Emilia-Romagna) e alla collaborazione con prefetture, magistratura, Guardia di finanza e forze dell'ordine su appalti e affidamenti.

La rassicurazione: «Rimborsi fino al 100%»

«Vogliamo perimetrare bene i danni da ristorare, per arrivare ai rimborsi fino al 100%, come ha detto la presidente Meloni», ha sottolineato Figliuolo, aggiungendo che si agirà «nel più breve tempo possibile». E rassicurando sul perimetro dei rimborsi i Comuni non presenti nell’elenco delle prime misure, come una parte di territorio bolognese: «La struttura commissariale, utilizzando il buon senso e l'interpretazione della norma, ristorerà tutti i lavori di somma urgenza o urgenti che hanno un nesso di causalità con l'alluvione».

Le richieste dei territori

È stato il presidente Bonaccini a rimarcare l’urgenza degli interventi: «Visto che siamo già a fine agosto e c’è bisogno di consegnare lavori ad imprese, da parte degli enti preposti, su frane, strade e fiumi, i cantieri non vanno solo aperti, ma completati entro l'inverno. Se non sarà così, un fenomeno ordinario di pioggia rischia di produrre danni straordinari». Al momento, ha riferito il governatore dem, per cittadini e imprese «ci sono 270 milioni, circa un decimo delle risorse necessarie. La prima cosa da fare è allora sbloccare le risorse stanziate: se rimangono nei ministeri e non vengono messe immediatamente a disposizione del Commissario rischiano di andare perdute». Tra le richieste, anche quella di introdurre il credito d’imposta già utilizzato nel 2012.