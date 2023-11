Emilia-Romagna, si passa da nove a cinque Camere di commercio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono stati sette anni di compromessi complicati quelli che hanno portato al debutto della nuova configurazione del sistema camerale dell’Emilia-Romagna. Da nove a cinque Camere di commercio: Bologna e Modena confermate tal quali, accorpate Piacenza, Parma e Reggio, così come Ferrara con Ravenna e Rimini con Forlì Cesena, con un taglio del 25% degli organici e un centinaio di consiglieri in meno, a parità di servizi garantiti.

550mila imprese in Emilia-Romagna

Un percorso, quello iniziato nel 2016 con il Dlgs 219, «che non è solo la chiusura di un cerchio ma l’inizio di una nuova staffetta che mira a dare un supporto concreto alle oltre 550mila imprese della regione alle prese con la transizione digitale e verde e con uno scenario economico tutt’altro che positivo, aggravato dal venir meno degli incentivi 4.0 per l’innovazione», commenta Valerio Veronesi, presidente della Camera di Bologna eletto il 29 novembre alla guida di Unioncamere regionale.

Fatturato in calo nel 2024

Metà delle imprese della regione – secondo l’indagine del centro studi camerale – ha ordini in flessione e una su tre prevede un rallentamento a dicembre, quindi con prospettive di fatturato in calo per il 2024. E quattro imprese su dieci già quest’anno registrano una diminuzione del giro d’affari.

La sfida sull’AI

«È sull’intelligenza artificiale che, come corpo intermedio tra le istituzioni e le imprese, possiamo fare la differenza. Alla Regione – rimarca il presidente – chiediamo di sedersi al tavolo per ragionare di un bando che riduca i tassi di interesse sugli investimenti 5.0 delle nostre aziende, al 7% nessuno si può permettere di innovare. Mentre sull’AI inizieremo ora a costruire il “manuale d’uso” per permettere a ogni Pmi di collaborare con il Cineca e il Tecnopolo, partendo da zero».