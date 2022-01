Emilia, Toscana, Abruzzo e VdA in giallo dal 10 gennaio. La Liguria evita l’arancione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da lunedì 10 gennaio quasi tutta Italia sarà gialla. Resteranno in bianco soltanto 6 regioni: Molise, Puglia, Sardegna, Basilicata, Umbria e Campania (ma con queste ultime 2 quasi a forte rischio giallo dal 17 gennaio). Le decisioni ufficiali saranno prese in giornata dalla cabina di regia dopo l’esame del consueto monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità (Iss).



Da lunedì 10 in giallo 4 Regioni

Ma in base ai dati, l’esplosione dei casi di Covid e la crescita dei ricoveri determinerà il passaggio in fascia gialla a partire da lunedì prossimo di altre 4 regioni: Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo e Valle d'Aosta. Si andranno ad affiancare alle 9 regioni e 2 province autonome già in giallo (Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, PA di Trento, PA di Bolzano, Marche, Lazio, Calabria e Sicilia).

Va specificato che con l'obbligo di mascherina all'aperto anche in zona bianca non c'è più di fatto alcuna distinzione tra le due zone a livello di misure anti-contagio. Ma in zona gialla i ricoveri ospedalieri sono maggiori (oltre il 10% di pazienti Covid in terapia intensiva e oltre il 15% nei reparti ordinari) e perciò la saturazione dei posti letto è un problema più grave che in zona bianca.



L’incremento dei ricoveri

In base ai dati utilizzati dalla cabina di regia (riferiti alla situazione dei ricoveri in data 6 gennaio) passano in zona gialla dunque dal 10 gennaio l'Emilia Romagna (19,4% il tasso di ospedalizzazione nei reparti ordinari e il 15,7% nelle terapie intensive), la Toscana (17,9% dei ricoveri in area non critica e 17,2% in rianimazione), l'Abruzzo (18,7% dei ricoveri di pazienti Covid nei reparti ordinari e 13,3% in terapia intensiva) e la Valle d'Aosta che ha ricoveri nei reparti ordinari addirittura da zona rossa (42,4%) ma terapie intensive al 15,1 per cento. Con due paio di ricoveri in più in rianimazione scatterebbe l’arancione. Con cinque in più il rosso.

Umbria e Campania a rischio

Rischia di lasciare a breve la fascia bianca anche l'Umbria (27,3% i ricoveri area non critica e 9,5% in rianimazione) e la Campania (rispettivamente 19,7% e 9,8 per cento).

La Liguria sfiora l’arancione

Mentre la Liguria, a lungo in bilico, evita per un soffio questa settimana la zona arancione. Ha infatti superato la soglia critica del 30% di ricoveri di pazienti Covid nei reparti ordinari (siamo al 34,2%) ma sfiora soltanto quella del 20% in terapia intensiva (siamo al 19,9% - dato cabina di regia). Pericolosamente vicina alla zona arancione anche la Calabria (33,7% nei reparti ordinari e 17,5% in rianimazione). Sotto osservazione le Marche (24,1% in area non critica e 23,9% in terapia intensiva