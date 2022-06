Emilia Romagna. La Via Po nel Piacentino

Il protagonista assoluto di questo itinerario che si sviluppa per circa 110 km è lui, il Grande Fiume. La Via Po segue infatti l'argine maestro di destra del Po, dal confine con la provincia di Pavia al confine con quella di Parma, lambendo la città di Piacenza. È una validissima alternativa al percorso che corre sulla sponda lombarda, con il quale è ben collegato tramite i ponti ciclabili di Piacenza e di Cremona, e presenta un fondo praticamente tutto su asfalto, il che rende più agevole e senza particolari difficoltà la pedalata per ogni tipo di bicicletta. La tempistica ideale per vivere al meglio questo itinerario, soprattutto per i meno allenati, sono due giornate e le stagioni più consigliate sono la primavera o l'inizio dell'autunno. Tante le possibili opzioni per fare una sosta fra una tappa e l'altra. L'Isola Serafini, per esempio, l'unica abitata di tutto il fiume, oppure il Parco di Isola Giarola con i suoi percorsi lungo le rive riservati alle due ruote (noleggiabili anche in loco) che diventano un viaggio alla scoperta della flora e della fauna tipica di queste zone. Pedalare sulla Via Po regala infine anche l'opportunità di fare il pieno di cultura se ci si ferma a visitare gioielli storici come il Castello di San Pietro in Cerro.

