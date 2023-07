Emilia-Romagna/1. Dalla pianura all'appennino di Parma: alla (ri)scoperta delle pievi romaniche

Storia e bellezza, scrigni dell'arte romanica, custodi ancora oggi della memoria dei luoghi. Fino a settembre con un'appendice anche in ottobre, Estate nelle Pievi 2023, progetto culturale della Provincia di Parma con i comuni coinvolti e il sostegno di Fondazione Cariparma, porta alla scoperta delle pievi del parmense. La rassegna propone un ricco calendario di concerti, spettacoli, visite guidate nei luoghi di culto, testimoni della storia millenaria di questo territorio - pieve dopo pieve - in un percorso, dalla pianura all'appennino, tutto da vivere. Una splendida occasione anche per visitare diversi luoghi dal fascino unico, che normalmente sono chiusi al pubblico. Scolpite nella pietra, le pievi sono come le definì lo Umberto Eco una “lingua di pietra” che accomuna ancora oggi luoghi e persone. Teatro della manifestazione i luoghi di più di 20 comuni dalla Chiesa di San Prospero a Beduzzo nel comune di Corniglio, alle Pievi di Castelguelfo e di Sant’Ilario Baganza, fino a quelle di Scurano, Bazzano, Bore e Berceto in un viaggio nel tempo, alla scoperta di edifici, costruiti fra il IX e il XII secolo, palcoscenico d'eccezione per appuntamenti coinvolgenti, di grande fascino e incontri di approfondimento (gli eventi in https://www.facebook.com/EstatedellePievi)

