Emilia Romagna/2 A Rimini per la Sagra Musicale Malatestiana

Giunta alla 74esima edizione questa importante rassegna di musica classica accompagna dall'estate e fino a dicembre tutti coloro che passeranno dalla città romagnola. In programma grandi nomi della musica che si esibiranno fra i grifoni dorati del Teatro di Rimini in un ricco calendario di concerti sinfonici. Tra i prestigiosi ospiti in cartellone: Ricardo Castro e la solista Martha Argerich, Vasily Petrenko, Kristjan Jarvi, Daniel Dodds, Antonio Pappano, Riccardo Chailly e formazioni di primo livello come l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Philharmonia di Londra, la Filarmonica della Scala e la Chamber Orchestra of Europe. Anche quest’anno, ad affiancare il calendario di Concerti Sinfonici, la Sagra Musicale Malatestiana propone Percuotere la mente, la rassegna musicale rivolta alle nuove sonorità, e altre rassegne collaterali che spaziano dalle arie da camera, alla musica antica fino agli spettacoli di Danza. Tra i solisti presenti nelle varie sezioni della rassegna viene dato spazio anche ai giovani talenti. La grande tradizione balneare di Rimini rivive fino al 31 agosto nella bella mostra diffusa sulla spiaggia “Tutti al mare (1843-2023). 180 anni di vacanze a Rimini” esposta dal bagno N.47 al bagno N.100.

6/20 8/20 Menu