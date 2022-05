Emilia. In viaggio col Sommo Poeta: tra Firenze e Ravenna

Dopo il successo dell'anno scorso, riparte dal 4 giugno il viaggio che ogni weekend, fino al primo novembre, porta i turisti alla scoperta dei borghi dell'appennino Tosco-Romagnolo che hanno affascinato e ispirato Dante - Tra le novità dell'edizione 2022, interni Liberty e scomparti di 1a, 2a e la classe standard e la formula “crociera” tra Brisighella e Faenza, nel ravennate, che permette di sostare un'ora e trenta per vistarne le località – Nell'antico convoglio, costruito più di un secolo fa, ci si può abbandonare alla lentezza: su ogni carrozza è presente un'assistente che racconta la storia dei territori attraversati da questa speciale linea ferroviaria - A ogni tappa si possono visitare musei e castelli o assaggiare piatti tipici, usufruendo delle convenzioni comprese nel biglietto. Il treno parte da Firenze, la città dove Dante è nato nel 1265. La città offre tantissimi luoghi da visitare che raccontano il Poeta, tra cui la Casa di Dante e la vicina Chiesa di Santa Margherita, dove il Poeta incontrò Beatrice. Si prosegue verso Vaglia, il primo comune del Mugello (Fi), per poi raggiungere la prima fermata di Borgo San Lorenzo. Il treno poi riparte verso Ronta (Fi), e ancora Scarperia e San Piero a Sieve (Fi) per continuare sulle colline di Vicchio che ha dato i natali a Giotto e Beato Angelico. Oltrepassato Crespino del Lamone – borgo noto per la qualità dell'acqua e le fontane – il treno prosegue e sosta a Marradi (Fi), per poi fare tappa a Brisighella (Ra), tra i Borghi più Belli d'Italia. La fermata successiva è Faenza (Ra), famosa in tutto il mondo per la ceramica, e infine Ravenna, la città in cui il Sommo poeta completò la composizione del ciclo della Commedia e trascorse gli ultimi anni della sua vita fino alla morte nel 1321. – Il progetto è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e sviluppato da Apt Servizi Emilia-Romagna con Toscana Promozione Turistica (www.iltrenodidante.it).

