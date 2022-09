EmiliaFoodFest a Carpi (23 -25 settembre)

Prima edizione di EmiliaFoodFest a Carpi dal 23 al 25 settembre, tre giorni interamente dedicati alle eccellenze del territorio emiliano-romagnolo, un vero e proprio viaggio tra i sapori della regione. Il festival enogastronomico promosso da Cna Modena si svilupperà nel centro storico di Carpi a partire da Piazza dei Martiri, per estensione una delle più grandi piazze italiane, con produttori provenienti dalle varie province emiliano-romagnole per far conoscere e degustare i sapori del territorio in un vero e proprio viaggio sensoriale. Dalla coppa piacentina Dop, al riso del delta del Po Igp, passando per il parmigiano reggiano Dop e l'aceto balsamico di Modena Igp e Dop, oltre all'immancabile prosciutto di Parma Dop, l’Emilia Romagna vanta attualmente il primato tra le regioni italiane per numero di prodotti riconosciuti con la qualifica di Dop e Igp con un totale di 44 eccellenze.



