Emirates migliore compagnia aerea al mondo secondo eDreams Lo scorso anno era stata Turkish Airlines a guidare la classifica, al secondo posto tra le preferenze espresse di 70mila passeggeri Qatar Airways di Biagio Simonetta

Emirates Boeing 777 (Reuters)

2' di lettura

Emirates è la miglior compagnia aerea secondo le recensioni di più di 70.000 passeggeri che hanno viaggiato dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019 con eDreams. Il ranking – stilato dall’agenzia di viaggio online - riporta, oltre ai risultati assoluti, anche l'opinione dei viaggiatori su specifiche categorie come check-in, servizio a bordo, rapporto qualità prezzo, comodità delle poltrone e condizioni degli aeromobili, intrattenimento.

La compagnia di bandiera con sede a Dubai sorpassa dunque la Turkish Airlines, che lo scorso anno guidava la classifica, e guadagna il primo posto. La compagnia turca, invece, dopo un dominio durato 2 anni, scivola al terzo posto, e fa spazio alla Qatar Airways. Il vettore qatariota, infatti, nel 2019 ha portato avanti il suo piano di investimenti lanciando nuove destinazioni, aumentando le frequenze su quelle già esistenti ed estendendo la sua pluripremiato poltrona di Business Class Qsuite a più rotte. Tutti fattori che l'hanno fatto crescere nei consensi degli utenti.

Dando uno sguardo al resto della classifica si nota la caduta di Aegean airlines, stabilmente nei primi tre posti da un paio d'anni, che ora scivola all'ottavo superata dalla Thai Airways, da due compagnie del Sud America (Azul Linhas Aereas Brasileiras e Aeromexico), e da Luxair, vettore del Lussemburgo. Perde posizioni anche Swiss Internatonal Air Lines che scende dal settimo al nono posto, mentre rimane stabile Ethiad, in chiusura della top ten.

Emirates piglia tutto

Ma il buon anno di Emirates si estende anche ad altre categorie. La compagnia degli Emirati, infatti, domina anche nelle categorie specifiche votate dai viaggiatori come comfort, miglior rapporto qualità prezzo, intrattenimento a bordo e facilità di check in, seguita nelle prime 3 categorie da Qatar Airways. Quest'ultima, invece, si prende lo scettro riguardo alla gentilezza del personale di bordo. Arrivano seconda e terza proprio nel raking degli steward Luxair e Turkish Airlines. Inoltre, la compagnia turca è terza, oltre che nella classifica generale, anche per comfort e intrattenimento. Per la semplicità di check in, completano il podio dopo Emirates, Luxair e Qatar Airways.

Le preferite degli italiani

Se si considera la classifica delle compagnie aeree preferite dagli italiani, emerge che anche i nostri connazionali premiano Emirates, seguita da Turkish Airlines, coerentemente con il podio dell'anno scorso. Mentre al terzo posto troviamo Klm Royal Dutch Airlines, compagnia di bandiera dei Paesi Bassi. Unica italiana è Alitalia che si piazza al sesto posto, all'interno di una classifica dove predominano soprattutto vettori europei.