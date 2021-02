Emirates opera primo volo per Los Angeles con tutto il personale vaccinato Ad un mese dall’inizio della campagna vaccinale interna alla compagnia quasi 26.000 dipendenti, il 44% della forza lavoro, hanno ricevuto le due dosi del vaccino Pfizer-BioNTech o Sinopharm di L.Ben.

La garanzia per un volo completamente Covid free non ci può ancora essere ancora ma l’idea che il personale a bordo di una compagnia sia vaccinato è una garanzia non da poco. Per questo Emirates che ha attivato fin dalle prime disponibilità un mese fa centri di vaccinazione del Gruppo operativi sette giorni su sette, è una delle prime compagnie aeree al mondo che è riuscita a operare un volo con tutto il personale che ha ricevuto almeno una dose contro il Coronavirus.

Il volo EK215 operato domenica 21 febbraio, partito alle ore 08.30 da Dubai e diretto a Los Angeles, è stato il primo a prova di Covid. Tutti coloro che sono stati impegnati in ogni singola fase del volo, dagli addetti al check-in, alla sicurezza e alle lounge di Business e First Class, passando per coloro che operano all'interno del velivolo (piloti inclusi), fino agli ingegneri e gli addetti ai gate di imbarco avevano ricevuto la prima dose di vaccino compresi anche i team SkyCargo coinvolti nelle operazioni logistiche e di carico.

Record di vaccinati negli Emirati

Quasi 26.000 dipendenti (ovvero il 44% della forza lavoro) della compagnia sono già stati vaccinati con due dosi del vaccino Pfizer-BioNTech o del cinese Sinopharm. Nella lotta al Covid-19 gli Emirati Arabi Uniti vantano, attualmente, uno dei più alti tassi di vaccinazione al mondo per quanto riguarda cittadini e residenti. Finora sono stati somministrati oltre 5 milioni e mezzo di dosi su una popolazione di 9.200mila abitanti con un tasso di distribuzione nel Paese di 55,27 dosi per 100 persone, il secondo più alto al mondo.