Emirates ripristina i voli Milano-New York

Una piccola fiammella di luce in un periodo nerissimo. Si può leggere così l’annuncio che Emirates, la compagnia aerea basata a Dubai, ripristinerà dal prossimo 1° giugno 2021 il servizio diretto tra Milano Malpensa e l’aeroporto internazionale di New York JFK, scommettendo sui voli Covid-tested autorizzati dal ministero della Salute.

Un lento ritorno alla normalità per Malpensa travolta, al pari di tutti gli aeroporti italiani, dal crollo verticale del traffico passeggeri causato dalla pandemia.

Nel primo bimestre del 2021, il traffico passeggeri a Malpensa ha subito un ulteriore calo dell’88% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dopo che il 2020 si era chiuso con una flessione del 74,9% sul 2019. L’annus horribilis del trasporto aereo è costato carissimo alla Sea, la società che gestisce gli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa. Il gestore è passato da un utile di 124,4 milioni nel 2019 a una perdita di 128,6 milioni nel 2020. La sola nota positiva è rappresentata dal traffico merci, con la cargo city di Malpensa hub di riferimento per l’importazione delle attrezzature anti-Covid e polo di attrazione per gli investimenti dei corrieri espressi (la nuova base logistica di Dhl e i nuovi voli di Ups).

Torniamo a Emirates. Il servizio da e per New York JFK sarà attivo tre volte alla settimana, facilitando in questo modo il commercio e il turismo. Il volo, spiega una nota della compagnia di Dubai, offrirà ai passeggeri 8 posti in First Class, 42 posti con sedili completamente reclinabili in Business Class e 304 posti disegnati ergonomicamente in Economy Class. Il volo partirà da Dubai alle ore 9,45, arriverà a Milano alle 14,20 per ripartire alle ore 16, arrivando all’aeroporto internazionale John F. Kennedy (JFK) di New York alle ore 19 dello stesso giorno. Il volo di ritorno decollerà dal JFK alle ore 22,20, arrivando a Milano alle 12,15 del giorno successivo per proseguire per Dubai alle ore 14,05, dove atterrerà alle 22,10 (tutti gli orari indicati sono da intendersi come locali). In vista del ripristino dei voli con gli Stati Uniti, il vettore arabo ha deciso di riaprire, nel pieno rispetto delle normative anti Covid, la sua lounge all’interno del Terminal 1 di Malpensa, tornando così a offrire ai propri clienti il servizio di altissima gamma a cui li ha sempre abituati. Tra l’altro, dopo il lockdown dello scorso anno, Emirates è stata tra le primissime compagnie intercontinentali, nel maggio 2020, a tornare operativa su Malpensa, ripristinando il volo su Dubai (fondamentale anche per il servizio cargo grazie alla merce trasportata in stiva). Infine, la ripresa del collegamento Dubai-Milano-JFK offrirà ai viaggiatori da Dubai e Milano un facile accesso ad altre città americane, grazie all’accordo di co-sharing con la compagnia Jetblue.