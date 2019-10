Emirati arabi via dalla «black list» Ue, Svizzera fuori dalla lista grigia Gli Emirati Arabi Uniti e le isole Marshall dovrebbero essere rimosse la settimana prossima dalla “<b>black list</b>” della Ue che identifica le giurisdizioni che non collaborano fiscalmente e che comprende attualmente 11 Stati. di Angelo Mincuzzi

Il quartiere finanziario di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti (Afp)

È in vista una cura dimagrante per l'elenco dei paradisi fiscali riconosciuti dall'Unione europea. Gli Emirati Arabi Uniti e le isole Marshall dovrebbero essere rimosse la settimana prossima dalla “black list” della Ue che identifica le giurisdizioni che non collaborano fiscalmente e che comprende attualmente 11 Stati.

L'aggiornamento della “lista nera” dovrebbe essere approvato, senza discussione, il 10 ottobre all'Ecofin, la riunione dei ministri dell'Economia e delle finanze degli Stati membri dell'Unione europea, che si terrà in Lussemburgo.



Per l'Unione europea, quindi, resteranno paradisi fiscali solo nove Paesi: le Samoa Americane, il Belize, le Fiji, Guam, l'Oman, le Samoa, Trinidad e Tobago, le Isole Vergini Americane e Vanuatu.

Dal canto suo la Svizzera, come del resto l'Albania, il Costa Rica, le Isole Mauritius e la Serbia, dovrebbe essere rimossa dalla lista grigia, poiché ritenuta ormai Paese compatibile con tutti gli impegni presi nel campo della cooperazione fiscale. La decisione dell'Ecofin sulla confederazione elvetica non costituirebbe una sorpresa: due giorni or sono, gli ambasciatori degli Stati dell'Unione Europea avevano raccomandato di stralciare Berna dalla cosiddetta “grey list”.