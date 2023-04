Emissioni auto, Biden vara le regole più severe di sempre

I punti chiave Nuovi limiti per i modelli prodotti tra il 2027 e il 2032

Joe Biden fa scattare nuove regole contro le emissioni nocive delle auto, che diventeranno, promette, le più severe mai decise negli Stati Uniti. Il presidente ha fatto sapere che mercoledì prossimo da Detroit, storica patria americana dell’auto, alzerà il sipario su restrizioni destinate a combattere sia l’effetto serra che l’inquinamento.

È un giro di vite che, se non mette al bando le auto a benzina, sostiene di fatto la produzione e diffusione di vetture elettriche e una graduale eliminazione dei motori a carburanti fossili, consentendo a Washington di raggiungere i traguardi sottoscritti nell’ambito dell’accordo Onu di Parigi sul cambiamento climatico.

I nuovi tetti alle emissioni riguarderanno i nuovi modelli prodotti tra il 2027 e il 2032. Il quadro delineato nasce in realtà da compromessi tra le richieste delle grandi case del settore, che hanno invitato a interventi chiari ma più circoscritti per dar tempo allo sviluppo di infrastrutture elettriche e tecnologie, e le pressioni di ambientalisti e protagonisti dell’auto pulita quali Tesla per mosse più aggressive. Ciò detto, rappresenta un significativo passo: prende di mira in particolare le emissioni di anidride carbonica, critiche per il surriscaldamento del pianeta, e di ossidi di azoto, legate a smog e danni alla salute. Su queste ultime potrebbero spingere all’adozione di soluzioni già utilizzate a livello internazionale, a cominciare dall’Europa.

La nuova scelta è stata facilitata dal fatto che la California, mercato leader nell’auto Usa, fin dalla scorsa estate ha approvato una legge che vieta del tutto la vendita di nuove vetture a benzina dal 2035, simile a recenti misure adottate dalla UE.

L’azione di Biden sarà ad ampio raggio. Attraverso l'Agenzia per la Protezione Ambientale Epa darà vita nelle prossime settimane anche a nuove norme per gli autocarri pesanti come per le centrali elettriche. Ma i riflettori sono puntati anzitutto sul giro di vite nell'auto, per il vasto e simbolico impatto. È considerato il pilastro irrinunciabile dei piani per rispettare l’impegno a ridurre del 50% le emissioni americane da effetto serra rispetto al 2005 per la fine del decennio. Le restrizioni sui veicoli a benzina dovrebbero inoltre assicurare che entro allora, obiettivo esplicito della dalla Casa Bianca, almeno metà delle nuove auto vendute siano elettriche.