Emissioni di bond corporate, nel 2023 corsa da 774 miliardi

Dall’ondata di gelo causata dall’incertezza che ha seguito l’invasione russa dell’Ucraina al surriscaldamento determinato dal brusco rialzo dei tassi di interesse. È un clima davvero bizzoso e spesso instabile quello che circonda il mondo delle imprese, eppure il volume delle emissioni di bond da parte delle società europee è nonostante tutto aumentato nei primi nove mesi del 2023, denotando una vivacità forse insospettata nel mercato primario.

I dati complessivi

La conferma arriva dai dati raccolti da Dealogic per Il Sole 24 Ore, che indicano come da gennaio a settembre siano stati collocati nel Vecchio Continente titoli obbligazionari con merito di credito elevato (investment grade) per 774 miliardi di euro: un valore che supera del 20% circa quanto registrato nello stesso periodo di un 2022 dalle condizioni oggettivamente molto difficili e resta in linea con gli anni precedenti.

Non si concluderà probabilmente con cifre record il 2023, ma il risultato appare tutt’altro che da disprezzare anche perché ottenuto con il vento contrario dei tassi e in un contesto di perdurante rallentamento delle operazioni di finanza straordinaria condotte dalle società. «Si è trattato essenzialmente di attività di rifinanziamento, con poche nuove emissioni dato il basso livello di fusioni e acquisizioni», osserva Franck Dixmier, responsabile globale degli investimenti nel reddito fisso di Allianz Global Investors, sottolineando anche il fatto che in molti casi si sia preferito attendere tempi migliori anziché rinnovare in anticipo il debito in scadenza negli anni successivi come si era provveduto invece a fare in modo previdente negli anni caratterizzati da costi ridotti o addirittura negativi.

«I tassi d’interesse elevati e i costi delle cedole relativamente punitivi rispetto al precedente periodo - conferma la stessa Dealogic - hanno reso più interessante per gli emittenti astenersi da rifinanziamenti a breve termine». Ed è anche interessante notare come soprattutto in Europa il fatto che il cosiddetto «muro delle scadenze» sia relativamente diluito nel medio termine abbia contribuito a limitare l’urgenza di rinnovare il debito da parte di molte società.

La prudenza degli high yield

La crescita ha coinvolto anche gli emittenti con merito di credito inferiore, quegli high yield che hanno visto crescere del 58% anno su anno l’ammontare di emissioni a superare i 60 miliardi. Il confronto con il 2022, anno in cui per le società più piccole e indebitate il mercato obbligazionario è rimasto praticamente chiuso da marzo a dicembre, è per la verità poco significativo e i valori dei primi nove mesi 2023 restano in fondo di gran lunga inferiori alla media registrata nel decennio precedente che sfiorava i 100 miliardi.