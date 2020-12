Emissioni CO2, arrivano le multe. Ecco le case penalizzate e quelle più green I costruttori automobilistici dopo aver affrontato il Covic-19 devono fare i conti con la scadenza degli obiettivi di CO2 fissati dall'Europa. Nei 10 mesi del 2020 il Gruppo Psa è il più sostenibile. di Corrado Canali

I costruttori automobilistici dopo aver affrontato il Covic-19 devono fare i conti con la scadenza degli obiettivi di CO2 fissati dall'Europa. Nei 10 mesi del 2020 il Gruppo Psa è il più sostenibile.

5' di lettura

Come è noto dal 1° gennaio del 2020 le Case automobilistiche sono tenute a centrare entro fine anno gli obiettivi fissati dalla Comunità europeo in tema di emissioni di CO2 che è di 95 g/km come termine massimo sulla media ponderata di quanto immatricolato nel corso del 2020. Il provvedimento concepito sulla dell'Accordo sul clima di Parigi che è stato siglato nel 2018 oltre a fissare il tetto delle emissioni nei termini indicati, ha definito le regole per calcolarlo. L'istituto inglese di statistiche automotive Jato ha fatto il punto della situazione alla fine di ottobre a due mesi cioè dalla scadenza prevista.

EMISSIONI DI CO2 SENZA SUPERCREDITI Loading...

IL TOTALE DEI SUPERCREDITI UTILIZZATI PER GRUPPO Loading...





Loading...

Sono 95 euro per ogni grammo di CO2 in eccedenza

Quanto peseranno le multe che arriveranno ai costruttori? Tanto, in qualche caso moltissimo al punto che già qualche brand ha dovuto correre ai ripari tagliando dai listini alcuni modelli, è il caso di Suzuki con la Jymny che nonostante la forte richiesta avrebbe pesato troppo in termini ci CO2 anche se poi nel 2021 rientrerà a listino sia pure come autocarro. Per quest'anno, in particolare, la Commissione europea impone alle Case di versare 95 euro per ogni grammo/km di CO2 eccedente il limite di 95 g/km da moltiplicare a sua volta per il numero di veicoli immatricolati nel corso del 2020.



EMISSIONI DI CO2 PER TIPO DI CARBURANTE Loading...

Come si calcola il target per gruppo automobilistico?

La formula fissata dall'Europa è la seguente: emissioni specifiche = 95 + 0,0333 x (massa in kg – 1.379,88). Tanto per fare un esempio, per la Fiat Panda col motore 1.200 cc benzina da 69 cv che pesa 940 kg, il valore di riferimento sarebbe di circa 80,4 g/km di CO2. Un dato molto lontano rispetto agli effettivi 114 g/km in sede di omologazione. Più un'auto è leggera e molto più stringente è l'obiettivo che deve centrare. Il che finisce con l'abbassare il tetto alle emissioni che deve rispettare la Casa. Così si spiega il fatto che le auto più compatte stanno diventando un autentico problema per i costruttori che non a caso accelerano sull'elettrificazione.



Normative sempre più stringenti nei prossimi anni

Va sottolineato che nel 2020 per la determinazione del tetto delle emissioni medie di ciascun Gruppo si terrà conto soltanto del 95% delle auto vendute. Tuttavia questa sorta di cuscinetto del 5% che viene escluso dal computo totale sparirà del tutto nel 2021. Ma c'è inoltre da considerare che dal 2025 la soglia attualmente fissato sulla base dei 95 g/km verrà abbassato di un 15% e che un altro 37,5% entrerà in vigore dal 2030. Una percorso a tappe forzate che spaventa non poco i costruttori che avevano chiesto una proroga per il Covid-19 non ancora concessa.