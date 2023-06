Emissioni CO2, decarbonizzare le aziende attraverso un gioco a squadre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un risparmio di quasi 47 tonnellate di CO2, pari a circa 360 viaggi in aereo da Milano a Roma. È il risultato di una serie di comportamenti sostenibili messi in atto dalle aziende in un mese e mezzo di Planet Green Cup, la sfida digitale per la sostenibilità ideata da Up2You, la startup green tech e B Corp che accompagna le imprese in percorsi di decarbonizzazione. Dagli spostamenti in bicicletta all’abbassamento della luminosità dello schermo del computer, fino alla sperimentazione di diverse modalità di cottura degli alimenti per risparmiare energia: sono alcune delle azioni messe in pratica dalle 13 aziende che hanno partecipato alla competizione, dal 18 aprile al 24 maggio, suddivise in 21 team per un totale di 202 utenti, con una partecipazione che ha superato del 50% quella dell’edizione precedente dello scorso autunno.

Sensibilizzare le aziende

«I risultati ottenuti in termini di emissioni evitate e proiezioni future - commenta il ceo e cofondatore di Up2You, Andrea Zuanetti - confermano che le azioni individuali hanno un peso reale». La sfida è “sensibilizzare” le imprese verso l’adozione di comportamenti e strategie di business sostenibili, in quanto, ad oggi in Italia quello della sostenibilità è un ambito “ancora immaturo” per le Pmi, spiega il chief sustainability officer e cofondatore, Alessandro Broglia.

L’obiettivo dei tre fondatori(accanto a loro c'è anche Lorenzo Vendemini), che sono tutti ingegneri aerospaziali del Politecnico di Milano, è consolidare il posizionamento di Up2You in Italia, con la volontà di coinvolgere sempre di più le piccole e medie imprese, in modo che «non perdano una leva competitiva verso gli altri paesi europei».

Ambizioni estere e nuovi round di finanziamenti

Lo sguardo è rivolto anche all'estero, con l'intenzione di aprire in futuro nuove filiali, in particolare verso la Spagna, che - spiega Broglia - è un mercato con caratteristiche simili al nostro a livello di maturità verso la sostenibilità.

L'anno prossimo inoltre, «valuteremo la possibilità di lanciare un nuovo round di finanziamento», dopo quello chiuso a fine 2022, per un valore di 3,5 milioni di euro, guidato da Azimut e sottoscritto anche da Cdp Venture Capital, attraverso il comparto Energy Tech del Fondo Corporate Partners I.