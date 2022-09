Emissioni CO2, le nove città italiane che puntano alla neutralità climatica entro il 2030

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nove città italiane e un obiettivo indicato dalla Commissione europea: raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, azzerando le emissioni di gas serra o riducendole, compensando quelle rimanenti. Per raggiungere il target il ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili (Mims) ha realizzato un protocollo d’intesa firmato dal ministro Enrico Giovannini proprio per elaborare, insieme ai Comuni, proposte e progetti volti al raggiungimento degli obiettivi della missione. Le città italiane coinvolte sono Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino. L’accordo avrà valore fino al 31 dicembre 2030.

Cosa prevede il protocollo sottoscritto

Si prevede la costituzione di un comitato di coordinamento e i punti chiave del protocollo sono cinque.

1) Il primo, si legge, è «proporre eventuali soluzioni, anche di tipo normativo, per il superamento di possibili criticità di tipo progettuale o attuativo che possano impedire ovvero ostacolare il perseguimento della missione delle città nelle aree di competenza del Ministero»;

2) «Promuovere cooperazioni per lo sviluppo di progetti specifici per il successo della missione delle città, tanto nell'ottica di attrazione di fondi privati per la realizzazione dei piani di investimento di ciascuna delle nove città quanto per sviluppare sperimentazioni suscettibili di essere adottate anche da altre città»;

3) «Individuare eventuali risorse aggiuntive destinate al finanziamento di investimenti necessari per il perseguimento degli obiettivi della missione delle città».